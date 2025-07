Albert NBN se ”refugiază” în State! Scandalul de la ”Beach, please!” nu a rămas fără urmări: rapperul a luat decizia

Numele lui Albert NBN a fost pe buzele tuturor după ce trapperul în vârstă de 20 de ani a urcat pe scena Beach, Please! și a înjurat România. Mulți s-au simțit jigniți și au luat-o ca pe o ofensă, însă Albert NBN a ținut să explice cum au stat lucrurile și care a fost vizuunea lui. Trapperul, care s-a ales chiar și cu o plângere penală, depusă de Dumitru Coarnă la Parchetul General, s-a scuzat ulterior spunând că intenția nu a fost să-și înjure țara. Albert s-a referit, susține el, doar la faptul că nu îi place că în România nu există suficientă cultură și a dorit să tragă un semnal de alarmă. Acum, artistul care are doar șase clase absolvite, se pregătește să plece din țară! CANCAN.RO are imagini fabuloase cu trapperul care a înjurat România la Beach, Please 2025.

Albert NBN a ajuns în centrul atenției după ce a înjurat România pe scena de la Beach, Please! Trapperul de 20 de ani a fost pus la punct și Dumitru Coarnă l-a acuzat că a folosit expresii „vulgare, jignitoare și ofensatoare” la adresa României, în fața a mii de adolescenți. Deputatul a depus chiar și o plângere penală la Parchetul General împotriva acestuia. La două săptămâni de la acest scandal, Albert NBN își pregătește ieșrea din țară.

După ce a înjurat România pe scena Beach, Please, Albert NBN pleacă din țară

Zilele acestea, CANCAN.RO l-a surprins pe Albert NBN în zona Băneasa în timp ce se îndrepta către Ambasada SUA. Tânărul era la volanul mașinii sale tunate, un Mercedes AMG Gt 63 Coupe. Parchează în apropierea Ambasadei Americii și, cu un dosar în mână și însoțit de un prieten, intră în incintă.

Remarcăm că ținuta trapperului era normală, alegând să poarte blugi negri, un tricou negru cu imprimeu care îi lăsa la vedere tatuajele, dar și coafura lui semnătură, așadar tânărul a vrut să fie el însuși la interviu.

Trapperul se visează-n State!

Iese de la Ambasada SUA însoțit de același prieten cu care a venit. Cu zâmbetul pe buze și stând de vorbă cu cineva într-un apel video, trapperul părea destul de încântat de ce s-a întâmplat cu câteva momente în urmă. Oare să fi reușit Albert NBN, băiatul cu șase clase, să-i înduplece pe cei din Ambasadă să-i dea viza?! Rămâne de văzut.

Se urcă apoi la volanul bolidului său tunat care valorează 130 de mii de euro. Și acum, întrebarea legitimă este: Oare va merge doar în vacanță-n State sau poate urmează să susțină un concert pentru care, cel mai probabil, pregătește terenul…. și eventual, înjurăturile?!

