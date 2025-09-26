Dan Bălan, show unicat la Sala Palatului. Celebrul artist a pregătit o producție record pentru 27 și 28 septembrie la București

Dan Bălan se află de câteva zile în București aici unde vrea să scrie istorie la Sala Palatului. Celebrul artist a pregătit o super producție care se anunță a fi una record, ceva nemaîntâlnit nici pentru Sala Palatului din București. Se organizează un show mega spectaculos, cu multe efecte, de ultima generație, totul grandios și la superlativ.

Dan Bălan ajunge în sfârșit, pentru prima dată, cu un recital solo complet în fața publicului român, la București. Nu este un simplu concert, va fi o adevărată explozie de muzică bună în acest weekend, pe 27 și 28 septembrie.

Cei care vor fi prezenți în sală și publicul se vor convinge că iau parte la un spectacol absolut memorabil! Concertul Dan Bălan de pe 27 septembrie de la Sala Palatului este deja Sold out! Mai sunt doar puține locuri pentru data de 28 septembrie, așa că hiturile care au făcut istorie în muzică se pot auzi îndelung dacă cei care își doresc să fie alături de Dan Bălan se grăbesc să își achiziționeze biletul pe ultima sută la un concert de amploare pe care nu îl vor uita curând.

Este un eveniment rar, încărcat de emoție, în care artistul își deschide universul muzical într-un show memorabil — “Soundstalgic”. Termen inventat chiar de Dan Bălan, “Soundstalgic” este o fuziune între „sound” și „nostalgie”, transformată într-o experiență care îți atinge toate simțurile.

Concertul este conceput ca o poveste scenică, o adevărată piesă de teatru muzical, unde proiecțiile, luminile și decorul creează o lume aparte — o lume în care muzica devine portal spre copilărie, adolescență sau anii nebuni ai studenției.

Vei simți cum sunetul te poartă înapoi în timp, spre momentele în care ai fost fericit pe „Dragostea din tei”, ai dansat cu inima plină pe „Despre tine” sau ai simțit adrenalina pură cu „Chica Bomb”. Și desigur, vei retrăi primii fiori ai dragostei cu „Oriunde ai fi”.

Dan Bălan explorează nostalgia mai profund decât ți-ai imagina, iar în această călătorie nu aduce doar piesele sale, ci și reinterpretări speciale ale unor melodii emblematice ale altor artiști care au marcat acea epocă.

„Sunt nerăbdător să mă întâlnesc cu publicul meu din România, de la București. Am gândit “Soundstalgic” ca o explozie muzicală pentru revederea cu fanii mei. Vor fi două zile unice de “Soundstalgie”, pe 27 și 28 septembrie la Sala Palatului din București. Oriunde ați fi vă invit să cântăm împreună cele mai frumoase piese și să scriem istorie la București! O să fie magic și intens!”, și-a asigurat Dan Bălan fanii din țară.