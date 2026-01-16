Acasă » Știri » Angajații din România care primesc 1.300 de lei în plus la salariu. Se aplică de luna asta

Angajații din România care primesc 1.300 de lei în plus la salariu. Se aplică de luna asta

De: David Ioan 16/01/2026 | 19:18
Angajații din România care primesc 1.300 de lei în plus la salariu. Se aplică de luna asta
Angajații din România care primesc 1.300 de lei în plus la salariu. Se aplică de luna asta

În contextul măsurilor de austeritate anunțate la nivel guvernamental, o parte dintre angajații din sectorul public vor beneficia totuși de venituri suplimentare la începutul anului 2026.

Printre aceștia se numără salariații Complexului Energetic Oltenia (CEO), care vor primi atât sume în plus la lichidarea lunii decembrie, cât și acces gratuit la transportul către locul de muncă.

Angajații din România care primesc 1.300 de lei în plus la salariu

În timp ce numeroși bugetari urmăresc cu îngrijorare fiecare ședință de Guvern în care se discută despre reduceri de personal și diminuări salariale, aproximativ 8.000 de angajați ai CEO vor încasa bani proveniți din economiile realizate la fondul de salarii pe anul 2025.

Potrivit datelor interne, economia bugetară aferentă fiecărui salariat este de 1.295 lei brut, echivalentul a 757 lei net, suma finală depinzând de timpul efectiv lucrat. Plata va fi efectuată odată cu lichidarea lunii decembrie, programată pentru ianuarie 2026.

În paralel, personalul Sucursalei Electrocentrale Rovinari va beneficia, începând din această iarnă, de un serviciu de transport gratuit asigurat de companie. Facilitatea este valabilă pentru o perioadă de 14 luni și acoperă inclusiv sezonul rece, când condițiile de deplasare sunt mai dificile.

Pentru acest program, CEO a alocat un buget de 3.579.210 lei, urmând să contracteze servicii de transport pentru naveta angajaților.

Sucursala din Rovinari operează în prezent trei grupuri energetice, însă, conform angajamentelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană, unul dintre acestea va fi scos din exploatare începând cu 1 septembrie 2026.

Angajaţii români care vor primi 1.300 de lei în plus la salariu începând cu această lună

Măsura face parte din procesul amplu de restructurare și tranziție energetică, în acord cu politicile europene privind reducerea emisiilor de carbon. În acest context, facilitățile acordate angajaților sunt considerate instrumente de sprijin social pentru menținerea forței de muncă active.

Măsura se aplică începând cu această lună

Pentru a-și susține activitatea curentă, compania intenționează să contracteze un credit non-revolving de 124 milioane lei de la CEC Bank, împrumut garantat de stat. CEO va constitui garanții imobiliare și mobiliare atât în favoarea statului, cât și a instituției bancare.

Conform schemei de ajutor de stat aprobate în 2022, Ministerul Finanțelor poate garanta, pe o perioadă de nouă ani, împrumuturi însumând până la 195,8 milioane euro.

În același timp, CEO se află într-un litigiu cu acționarul majoritar, Ministerul Energiei, pentru plata aportului de capital de 180 milioane euro, sumă decisă de Guvern în 2022 și care ar fi trebuit virată până la finalul anului următor.

Situația financiară a companiei rămâne dificilă: primul semestru din 2025 s-a încheiat cu pierderi de aproape 244 milioane lei, în contrast cu profitul de peste 71 milioane lei raportat în aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile au scăzut cu peste 9%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 7,3%.

Ministerul Energiei lucrează la modificarea legislației privind decarbonarea, după discuțiile cu Comisia Europeană privind amânarea închiderii unor capacități pe cărbune.

Noul calendar prevede închiderea a 1.045 MW până la finalul lui 2025, față de 1.755 MW cât stabilea legislația actuală, iar o parte dintre capacitățile programate pentru oprire vor rămâne în funcțiune până în august 2026.

CITEŞTE ŞI: Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job

Salariile nu vor mai fi secrete din iunie 2026. Și modul în care angajații sunt recrutați se va schimba

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis
Știri
Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt. Marina Almășan a spus adevărul: „Trebuie să-și asume și ‘riscurile’”
Știri
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt. Marina Almășan a spus adevărul: „Trebuie…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
Click.ro
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis
Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt. Marina Almășan a spus adevărul: ...
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt. Marina Almășan a spus adevărul: „Trebuie să-și asume și ‘riscurile’”
Zodiile cărora nu le stă nimic în cale în februarie 2026. Apar noi surse de venit
Zodiile cărora nu le stă nimic în cale în februarie 2026. Apar noi surse de venit
ANAF schimbă regulile. Cum vor să recupereze banii de la datornici și ce date vor publica
ANAF schimbă regulile. Cum vor să recupereze banii de la datornici și ce date vor publica
Nicoleta Drăgușin și-a prevestit sfârșitul? Ce i-a spus unui coleg, cu 3 săptămâni înainte să ...
Nicoleta Drăgușin și-a prevestit sfârșitul? Ce i-a spus unui coleg, cu 3 săptămâni înainte să moară: „Știam amândoi că ne mințim”
Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite, bebeluș! ...
Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite, bebeluș! Andrei a tresărit, a făcut niște ochi”
Vezi toate știrile
×