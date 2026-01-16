Angajații din România care primesc 1.300 de lei în plus la salariu. Se aplică de luna asta

În contextul măsurilor de austeritate anunțate la nivel guvernamental, o parte dintre angajații din sectorul public vor beneficia totuși de venituri suplimentare la începutul anului 2026.

Printre aceștia se numără salariații Complexului Energetic Oltenia (CEO), care vor primi atât sume în plus la lichidarea lunii decembrie, cât și acces gratuit la transportul către locul de muncă.

Angajații din România care primesc 1.300 de lei în plus la salariu

În timp ce numeroși bugetari urmăresc cu îngrijorare fiecare ședință de Guvern în care se discută despre reduceri de personal și diminuări salariale, aproximativ 8.000 de angajați ai CEO vor încasa bani proveniți din economiile realizate la fondul de salarii pe anul 2025.

Potrivit datelor interne, economia bugetară aferentă fiecărui salariat este de 1.295 lei brut, echivalentul a 757 lei net, suma finală depinzând de timpul efectiv lucrat. Plata va fi efectuată odată cu lichidarea lunii decembrie, programată pentru ianuarie 2026.

În paralel, personalul Sucursalei Electrocentrale Rovinari va beneficia, începând din această iarnă, de un serviciu de transport gratuit asigurat de companie. Facilitatea este valabilă pentru o perioadă de 14 luni și acoperă inclusiv sezonul rece, când condițiile de deplasare sunt mai dificile.

Pentru acest program, CEO a alocat un buget de 3.579.210 lei, urmând să contracteze servicii de transport pentru naveta angajaților.

Sucursala din Rovinari operează în prezent trei grupuri energetice, însă, conform angajamentelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană, unul dintre acestea va fi scos din exploatare începând cu 1 septembrie 2026.

Măsura face parte din procesul amplu de restructurare și tranziție energetică, în acord cu politicile europene privind reducerea emisiilor de carbon. În acest context, facilitățile acordate angajaților sunt considerate instrumente de sprijin social pentru menținerea forței de muncă active.

Măsura se aplică începând cu această lună

Pentru a-și susține activitatea curentă, compania intenționează să contracteze un credit non-revolving de 124 milioane lei de la CEC Bank, împrumut garantat de stat. CEO va constitui garanții imobiliare și mobiliare atât în favoarea statului, cât și a instituției bancare.

Conform schemei de ajutor de stat aprobate în 2022, Ministerul Finanțelor poate garanta, pe o perioadă de nouă ani, împrumuturi însumând până la 195,8 milioane euro.

În același timp, CEO se află într-un litigiu cu acționarul majoritar, Ministerul Energiei, pentru plata aportului de capital de 180 milioane euro, sumă decisă de Guvern în 2022 și care ar fi trebuit virată până la finalul anului următor.

Situația financiară a companiei rămâne dificilă: primul semestru din 2025 s-a încheiat cu pierderi de aproape 244 milioane lei, în contrast cu profitul de peste 71 milioane lei raportat în aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile au scăzut cu peste 9%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 7,3%.

Ministerul Energiei lucrează la modificarea legislației privind decarbonarea, după discuțiile cu Comisia Europeană privind amânarea închiderii unor capacități pe cărbune.

Noul calendar prevede închiderea a 1.045 MW până la finalul lui 2025, față de 1.755 MW cât stabilea legislația actuală, iar o parte dintre capacitățile programate pentru oprire vor rămâne în funcțiune până în august 2026.

