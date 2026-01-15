Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală”

O parte din angajații unei instituții publice contest în instanță tăierile de salariu de 30%. Oamenii sunt nemulțumiți și spun că vor ajunge în situația în care nu vor mai avea bani de servicii medicale și de taxele de școlarizare a copiilor.

Este vorba despre bugetarii care lucrează în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). După ce Guvernul a decis tăierea cu 30% a salariilor, angajații au de gând să își facă dreptate pe cale legală. Prin acest demers, reprezentanții instituției vor încerca să stopeze reformele de refiscalizare și reorganizare economică impuse de guvenul Bolojan.

Tăieri de salarii pentru o parte din bugetari

Oamenii se plâng de noile decizii ale Guvernului și susțin că tăierile de salarii vor avea un efect devastator asupra traiului de zi cu zi: de la plata ratelor bancare lunare, până la imposibilitatea de a-și mai permite să își plătească serviciile medicale sau taxele de școlarizare ale copiilor.

Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București, pe data de 8 ianuarie 2026, iar primul termen de judecată este programat pe data de 22 ianuarie 2026. Reamintim că reforma ANRE presupune concedierea a 14 angajați (din cei 349) și reduceri salariale de 30%. În 2024, salariul mediu net al angajaților ANRE a fost de 18.000 de lei.

„Dintr-un total de 349 de posturi, noua structură organizatorică are alocate 289 de posturi. În urma aplicării procentelor de diminuare a posturilor de specialitate și posturilor suport, a rezultat o tăiere efectivă de 60 de posturi. Concret, acest lucru înseamnă că, în viitor, numărul angajaților ANRE nu va fi mai mare de 289 de persoane.

Foarte important de reținut este că acum ANRE are un set de criterii obiective care guvernează stabilirea salariului. Acest set de criterii a rezultat după ce a fost modificat Regulamentul privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de Reglementare și ale personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, care prevedea, încă din anul 2014, la art. 10, niște criterii subiective pentru diferențierea salariului de bază al angajaților.

Aceste criterii neobiective conțineau formulări neobișuite și nepotrivite pentru un mediu de lucru integru și profesional, precum influență, coordonare și supervizare și contacte și comunicare. Noul regulament a eliminat aceste elemente subiective”, au transmis reprezentanții ANRE.

Mii de români vor rămâne fără loc de muncă în 2026. Care sunt domeniile în care vor fi concediați cei mai mulți

Are două diplome de master, în Business și Marketing, dar nimeni nu o angajează. Motivul pentru care această tânără de 28 de ani este șomeră