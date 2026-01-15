Acasă » Știri » Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală”

Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală”

De: Irina Vlad 15/01/2026 | 21:31
Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală”
Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală” / sursă foto: social media

O parte din angajații unei instituții publice contest în instanță tăierile de salariu de 30%. Oamenii sunt nemulțumiți și spun că vor ajunge în situația în care nu vor mai avea bani de servicii medicale și de taxele de școlarizare a copiilor. 

Este vorba despre bugetarii care lucrează în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). După ce Guvernul a decis tăierea cu 30% a salariilor, angajații au de gând să își facă dreptate pe cale legală. Prin acest demers, reprezentanții instituției vor încerca să stopeze reformele de refiscalizare și reorganizare economică impuse de guvenul Bolojan.

Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile/ sursă foto: social media

Tăieri de salarii pentru o parte din bugetari

Oamenii se plâng de noile decizii ale Guvernului și susțin că tăierile de salarii vor avea un efect devastator asupra traiului de zi cu zi: de la plata ratelor bancare lunare, până la imposibilitatea de a-și mai permite să își plătească serviciile medicale sau taxele de școlarizare ale copiilor.

Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București, pe data de 8 ianuarie 2026, iar primul termen de judecată este programat pe data de 22 ianuarie 2026. Reamintim că reforma ANRE presupune concedierea a 14 angajați (din cei 349) și reduceri salariale de 30%. În 2024, salariul mediu net al angajaților ANRE a fost de 18.000 de lei.

„Dintr-un total de 349 de posturi, noua structură organizatorică are alocate 289 de posturi. În urma aplicării procentelor de diminuare a posturilor de specialitate și posturilor suport, a rezultat o tăiere efectivă de 60 de posturi. Concret, acest lucru înseamnă că, în viitor, numărul angajaților ANRE nu va fi mai mare de 289 de persoane.

Foarte important de reținut este că acum ANRE are un set de criterii obiective care guvernează stabilirea salariului. Acest set de criterii a rezultat după ce a fost modificat Regulamentul privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de Reglementare și ale personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, care prevedea, încă din anul 2014, la art. 10, niște criterii subiective pentru diferențierea salariului de bază al angajaților.

Aceste criterii neobiective conțineau formulări neobișuite și nepotrivite pentru un mediu de lucru integru și profesional, precum influență, coordonare și supervizare și contacte și comunicare. Noul regulament a eliminat aceste elemente subiective”, au transmis reprezentanții ANRE.

Mii de români vor rămâne fără loc de muncă în 2026. Care sunt domeniile în care vor fi concediați cei mai mulți

Are două diplome de master, în Business și Marketing, dar nimeni nu o angajează. Motivul pentru care această tânără de 28 de ani este șomeră

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia! Când revin ninsorile și în România
Știri
3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia! Când revin…
Man on the Run: unde poate fi urmărit și ce trebuie să știi
Știri
Man on the Run: unde poate fi urmărit și ce trebuie să știi
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Mediafax
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Revolta unui primar liberal care îl pune la ZID pe premier: „E o mare prostie!”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la ZID pe premier: „E o...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mediafax
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare:...
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
go4it.ro
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Revolta unui primar liberal care îl pune la ZID pe premier: „E o mare prostie!”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la ZID pe premier: „E o mare prostie!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia! Când revin ninsorile ...
3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia! Când revin ninsorile și în România
Man on the Run: unde poate fi urmărit și ce trebuie să știi
Man on the Run: unde poate fi urmărit și ce trebuie să știi
Amenințări, bătăi și probe audio explozive după concedierile de la Pro TV! Detalii incredibile ...
Amenințări, bătăi și probe audio explozive după concedierile de la Pro TV! Detalii incredibile din culise!
Iubire ca-n liceu, cu blitzuri și farfurii de antreu. Povestea primului mare amor monden al României ...
Iubire ca-n liceu, cu blitzuri și farfurii de antreu. Povestea primului mare amor monden al României post-revoluționare
100.000 de euro pentru un an la închisoare. A fost declarat nevinovat după 13 ani
100.000 de euro pentru un an la închisoare. A fost declarat nevinovat după 13 ani
Apariție îngrijorătoare a actriței din „Emily in Paris”. Lily Collins are o talie de viespe
Apariție îngrijorătoare a actriței din „Emily in Paris”. Lily Collins are o talie de viespe
Vezi toate știrile
×