Mii de români vor rămâne fără loc de muncă în 2026. Care sunt domeniile în care vor fi concediați cei mai mulți

Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru o anumită categorie de români. Mii de angajați riscă să rămână fără loc de muncă după ce mai multe fabrici au anunțat că își vor încheia activitate, ori vor exista restructurări masive. Care sunt, de fapt, domeniile în care vor fi concediați cei mai mulți?

Industria auto germană se confruntă cu o criză financiară semnificativă în 2025, marcată de scăderea drastică a profiturilor (cea mai gravă din 2009), reduceri masive de locuri de muncă (peste 50.000), scăderea vânzărilor, costuri ridicate de investiții în vehicule electrice, concurență acerbă din partea Chinei (vehicule electrice) și presiuni economice globale, precum potențialele tarife vamale impuse de SUA, forțând o restructurare profundă, pe măsură ce mărcile tradiționale se luptă să se adapteze la mobilitatea electrică.

Care sunt sectoarele unde se vor concedia cei mai mulți oameni

Ca urmare a crizei cu care se confruntă Germania, două fabrici din Oradea din industria auto vor concedia 1.000 de oameni, apoi se vor închide complet. Producția urmează să fie mutată în afara Uniunii Europene. Tot în Oradea, o fabrică ce produce volane pentru piața din Germania va concedia, anul viitor, circa 120 de angajați.

2026 începe pentru mulți angajați din România cum nu se putea mai rău. Cei mai afectați sunt cei care lucrează și în industria mobilei și sectorul IT. În ultimul an, în România au rămas fără locuri de muncă 19.000 de oameni din sectorul industrial auto, fabrici și în fabricarea autovehiculelor de transport.

Din sectorul IT au dispărut 10.000 de posturi și au fost concediați 3.000 de angajați, iar din industria mobilei au fost disponibilizați 2.000 de angajați. București este cap de listă în ceea ce privește numărul cel mai mare de oameni dați afară – 1.625 de persoane. Clasamentul este completat de Arad – cu 779 de persoane concediate, Sibiu – 425 de persoane, Prahova – 414, la egalitate cu Timiș și Brașov – 370 de persoane.

