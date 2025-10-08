Povestea poștașului care riscă să fie concediat pentru că și-a făcut meseria! Ce a făcut în doar o zi de muncă

Un poștaș din Slovenia riscă să fie concediat! Bărbatul nu a respectat regulamentul țării și și-a făcut treaba mult mai bine. Iată ce s făcut acesta într-o zi de muncă obișnuită!

Toată povestea a început când un angajat al Poștei Slovene, cunoscut în oraș pentru modul lui punctual și devotat, a decis într–o zi să termine toată corespondența pe care i-a fost repartizată într-un singur tur. În loc să își împartă livrările pe parcursul celor două sau trei zile prevăzute de regulament, a ales să le termine pe toate în aceeași zi. Rezultatul a fost surprinzător: în loc să primească laude, bărbatul a primit un avertisment și amenințarea unei posibile concedieri.

Ce s-a întâmplat cu poștașul din Slovenia

Motivația dată de oficiali a fost că „a afectat buna reputație a instituției”. În alte cuvinte, a fost prea eficient. Pentru colegii săi, dar și pentru locuitorii orașului, situația a fost incomprehensibilă. De ani buni, dânșii se plâng că poșta ajunge tot mai rar la timp.

Locuitorii se așteptau ca o astfel de performanță să fie recunoscută și recompensată, nu sancționată. În schimb, cazul a fost preluat de conducerea regională a Poștei, care a spus că nu s-a respectat procedura de livrare și că s-a amestecat corespondența obișnuită cu cea prioritară, două servicii care costă diferit.

În sistemul poștal din Slovenia, scrisorile și coletele obișnuite trebuie livrate în două sau trei zile, în timp ce cele prioritare ajung, teoretic, în maximum 24 de ore. Prin faptul că le-a livrat pe toate în aceeași zi, angajatul a „șters” diferența de timp care justifică tariful mai mare pentru livrarea rapidă. În termeni oficiali, aceasta a fost considerată o abatere.

De acolo, povestea a luat o întorsătură absurdă. Reacția a fost nespusă: sindicatul poștașilor a cerut explicații și a demarat o anchetă internă. Reprezentanții organizației susțin că bărbatul nu a făcut decât să își îndeplinească meseria cu model, iar ideea că ar putea fi concediat din motive așa de simple contrazice orice logică profesională.

„Legea spune că trebuie să livrăm toate expedierile în maximum trei zile. El le-a dus într-o singură zi. Și din cauza asta a primit avertisment de concediere”, a transmis Saso Grzinic, de la Sindicatul Lucrătorilor Poștali.

