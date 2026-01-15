Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează

Anul 2026 vine cu vești bune pentru o importantă categorie de angajați români. Salariile pentru ei vor crește, iar diferențierea se va face în funcție de tipul de contract semnat. Iată despre ce este vorba!

În 2026, salariul badantelor din Italia va crește. În funcție de tipul de contract semnat, dacă locuiește la domiciliul persoanei asistate sau la distanță, remunerațiile pentru această categorie de angajați din Italia se vor majora. În funcție de oraș, experiență, condiții și contract, salariul unei badante din Italia variază. Marea majoritate a femeile și bărbaților (pentru că există și bărbați care fac această meserie) care îngrijesc bătrâni lucreaz legal, cu un contract de muncă și salariu.

Ce salariu va avea o badantă în Italia

Conform grilelor salariale analizate de Webcolf, în urma reînoirii contractului, la artic. 55 – la 28 octombrie 2025, salariile minime din 2026 vor crește, atât pentru îngrijitorii casnici, care locuiesc 24/24 cu persoana asistată, cât și pentru cei care sunt angajați fără locuire.

Legea prevede ca pentru lucrătorii cazați clasificați în nivelul BS din tabelul A, creșterea va fi de 40 de euro de la 1 ianuarie 2026. Pentru toate celelalte niveluri/tabele, creșterea salariilor minime va fi reproporționată în același mod și în aceleași condiții, pe baza articolului 38, care prevede ca ”Salariile minime contractuale și ale cazării și mese sunt modificate de Comisia Națională pentru Actualizarea Salariilor menționate în articolul 45, în funcție de evoluția costului vieții pentru familiile angajaților și lucrătorilor de ISTAT”.

Pe lângă salariul de bază, badantele pot încasa anumite indemnizații, însă doar în anumite cazuri. Atunci când au responsabilități mai mari sau un rol de coordonare/gestionare, sarcini cu un grad mai ridicat de autonomie, în grijă mai mulți asistati, copii sub 6 ani etc. Conform datelor estimative, badantele care locuiesc la persoanele asistate vor avea următoarele salarii.

Indemnizația de hrană + mâncare se împart în felul următor (valori zilnice): cazare: 2,00 euro/zi, prânz: 2,33 euro/zi, cină: 2,33 euro/zi. Un total de 6,66 euro/zi. Persoanele care nu locuiesc împreună cu persoana pe care o îngrijesc sunt plătite la oră, cu sume cuprinse între 5,61 euro și 9,96 euro. În cazul badantelor care locuiesc alături de persoana de care se îngrijesc, tarifele pe oră variază între 8.90 euro și 10,75 euro.

Nivel DS ajunge la 1.681,85 euro, sumă formată din 1.474,23 euro salariu de bază și 207, 62 euro indemnizație de funcție. Nivelul D este stabilit la 1.611,65 euro. Pentru categoria CS, salariul minim este de 1.193,43 euro + anumite sume suplimentare în cazul în care badanta are în grijă mai mulți asistați sau dacă deține o certificare profesională. Nivelurile C, BS, B, AS și A au valori cuprinse între 1.123,25 euro și 772,21 euro, în funcție de atribuții și calificare.

