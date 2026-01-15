Acasă » Știri » Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează

Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează

De: Irina Vlad 15/01/2026 | 16:48
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează/ suraă foto: social media

Anul 2026 vine cu vești bune pentru o importantă categorie de angajați români. Salariile pentru ei vor crește, iar diferențierea se va face în funcție de tipul de contract semnat. Iată despre ce este vorba!

În 2026, salariul badantelor din Italia va crește. În funcție de tipul de contract semnat, dacă locuiește la domiciliul persoanei asistate sau la distanță, remunerațiile pentru această categorie de angajați din Italia se vor majora. În funcție de oraș, experiență, condiții și contract, salariul unei badante din Italia variază. Marea majoritate a femeile și bărbaților (pentru că există și bărbați care fac această meserie) care îngrijesc bătrâni lucreaz legal, cu un contract de muncă și salariu.

Ce salariu va avea o badantă în Italia

Conform grilelor salariale analizate de Webcolf, în urma reînoirii contractului, la artic. 55 – la 28 octombrie 2025, salariile minime din 2026 vor crește, atât pentru îngrijitorii casnici, care locuiesc 24/24 cu persoana asistată, cât și pentru cei care sunt angajați fără locuire.

Legea prevede ca pentru lucrătorii cazați clasificați în nivelul BS din tabelul A, creșterea va fi de 40 de euro de la 1 ianuarie 2026. Pentru toate celelalte niveluri/tabele, creșterea salariilor minime va fi reproporționată în același mod și în aceleași condiții, pe baza articolului 38, care prevede ca ”Salariile minime contractuale și ale cazării și mese sunt modificate de Comisia Națională pentru Actualizarea Salariilor menționate în articolul 45, în funcție de evoluția costului vieții pentru familiile angajaților și lucrătorilor de ISTAT”.

Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează/ suraă foto: social media

Pe lângă salariul de bază, badantele pot încasa anumite indemnizații, însă doar în anumite cazuri. Atunci când au responsabilități mai mari sau un rol de coordonare/gestionare, sarcini cu un grad mai ridicat de autonomie, în grijă mai mulți asistati, copii sub 6 ani etc. Conform datelor estimative, badantele care locuiesc la persoanele asistate vor avea următoarele salarii.

Indemnizația de hrană + mâncare se împart în felul următor (valori zilnice): cazare: 2,00 euro/zi, prânz: 2,33 euro/zi, cină: 2,33 euro/zi. Un total de 6,66 euro/zi. Persoanele care nu locuiesc împreună cu persoana pe care o îngrijesc sunt plătite la oră, cu sume cuprinse între 5,61 euro și 9,96 euro. În cazul badantelor care locuiesc alături de persoana de care se îngrijesc, tarifele pe oră variază între 8.90 euro și 10,75 euro.

Nivel DS ajunge la 1.681,85 euro, sumă formată din 1.474,23 euro salariu de bază și 207, 62 euro indemnizație de funcție.  Nivelul D este stabilit la 1.611,65 euro. Pentru categoria CS, salariul minim este de 1.193,43 euro + anumite sume suplimentare în cazul în care badanta are în grijă  mai mulți asistați sau dacă deține o certificare profesională. Nivelurile C, BS, B, AS și A au valori cuprinse între 1.123,25 euro și 772,21 euro, în funcție de atribuții și calificare.

Ce salariu are o badantă româncă din Italia în 2026. Suma la care ajunge lunar, pe lângă cazare și mâncare

Două badante românce au moștenit o avere de 800.000 de euro. Cum au rămas fără bani în scurt timp

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!
Știri
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția…
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam”
Știri
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la…
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
Gandul.ro
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai bun film
go4it.ro
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai...
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
Gandul.ro
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata
BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! ...
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la ...
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam”
Ultima oră. Criminalul fugar a fost prins într-un mall din Cluj. A fost recunoscut de un trecător
Ultima oră. Criminalul fugar a fost prins într-un mall din Cluj. A fost recunoscut de un trecător
Vezi toate știrile
×