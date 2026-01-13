Acasă » Știri » Salariile nu vor mai fi secrete din iunie 2026. Și modul în care angajații sunt recrutați se va schimba

Salariile nu vor mai fi secrete din iunie 2026. Și modul în care angajații sunt recrutați se va schimba

De: Alina Drăgan 13/01/2026 | 20:37
Salariile nu vor mai fi secrete din iunie 2026. Și modul în care angajații sunt recrutați se va schimba
Salariile nu vor mai fi secrete din iunie 2026

Urmează schimbări importante pe piața muncii din România. Din iunie 2026, angajatorii din toate statele Uniunii Europene, inclusiv din România, vor fi obligați să afișeze intervalele salariale în anunțurile de angajare. Măsura va schimba fundamental modul în care se negociază salariile, dar și relația dintre angajați și angajatori. Ce schimbări va produce.

Din iunie 2026, angajatorii din toate statele Uniunii Europene, inclusiv din România, vor fi obligați să afișeze intervalele salariale în anunțurile de angajare. Măsura vine ca urmare a aplicării Directivei UE 2023/970 privind transparența salarială.

Directiva europeană privind transparența salarială are ca scop principal reducerea diferențelor de plată dintre femei și bărbați, dar și creșterea echității în companiile europene. Directiva Uniunii Europene 2023/970 privind transparența salarială trebuie transpusă în legislația națională până la 7 iunie 2026, însă va produce efecte începând cu 1 ianuarie 2026.

Salariile nu vor mai fi secrete

Salariile nu vor mai fi secrete din iunie 2026

Concret, noua directivă europeană prevede că angajații vor avea dreptul să afle nivelurile de salarizare pentru poziții similare, iar companiile vor trebui să ofere criterii clare de remunerare. Deși măsura este privită cu ochi buni, experții spun că va genera inevitabil tensiuni. Iar primele „dispute” vor apărea între angajații cu aceleași atribuții, dar salarii diferite.

„Intrăm într-o perioadă în care salariile vor deveni un fapt, nu un secret. Mulți angajatori vor fi nevoiți să scoată la iveală dezechilibre pe care ani de zile le-au ținut ascunse. Transparența va scoate aceste discrepanțe la suprafață”, avertizează Sorina Faier, specialist în resurse umane.

Mai mult, după implementarea acestei măsuri, și diferențele de gen o să fie mult mai vizibile. De asemenea, directiva va expune și situațiile în care noii angajați câștigă mai mult decât cei vechi, recrutați într-o piață diferită. Și modul în care angajații sunt recrutați se va schimba. Discuțiile nu vor mai pleca de la întrebarea „Cât câștigi acum?”, iar negocierile devin mai clare și oneste.

„Inerția salarială lovește mai ales femeile. Transparența va face imposibil de ignorat faptul că un om venit ieri câștigă mai mult decât unul loial de cinci ani. Dacă un manager nu poate explica de ce doi oameni pe același rol sunt plătiți diferit, își pierde rapid credibilitatea”, a mai explicat specialistul HR.

Implementarea acestei directive va avea urmări. Pe termen scurt, efectul va fi redistribuirea salariilor, iar pe termen mediu, creșteri salariale acolo unde valoarea o justifică.

Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare lună

Salariu vatman 2026. Cât câștigă cu tot cu sporuri și tichete de masă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce dramă trăiește Rafael Szabo la Desafio: Aventura. Mama lui a murit recent și el vrea să îi aducă un omagiu la PRO TV
Știri
Ce dramă trăiește Rafael Szabo la Desafio: Aventura. Mama lui a murit recent și el vrea să îi…
Melek, atac dur la adresa familiei Iorgulescu! Dezvăluirile lui Mario au scos-o din minți: “Tatăl lui nu face decât să îl ajute să îi omoare pe alții”
Știri
Melek, atac dur la adresa familiei Iorgulescu! Dezvăluirile lui Mario au scos-o din minți: “Tatăl lui nu face…
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Adevarul
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce dramă trăiește Rafael Szabo la Desafio: Aventura. Mama lui a murit recent și el vrea să îi aducă ...
Ce dramă trăiește Rafael Szabo la Desafio: Aventura. Mama lui a murit recent și el vrea să îi aducă un omagiu la PRO TV
Surpriză în lumea influencerilor! S-a căsătorit cu profesorul ei, care este cu 40 de ani mai mare ...
Surpriză în lumea influencerilor! S-a căsătorit cu profesorul ei, care este cu 40 de ani mai mare decât ea
Melek, atac dur la adresa familiei Iorgulescu! Dezvăluirile lui Mario au scos-o din minți: “Tatăl ...
Melek, atac dur la adresa familiei Iorgulescu! Dezvăluirile lui Mario au scos-o din minți: “Tatăl lui nu face decât să îl ajute să îi omoare pe alții”
Orașul din România care va avea un parc unic în țară. O să aibă peste 2,5 hectare
Orașul din România care va avea un parc unic în țară. O să aibă peste 2,5 hectare
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek ...
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek a izbucnit nervos: „Îmi plângea cu hohote și nu reușeam să aflu de ce”
Vezi toate știrile
×