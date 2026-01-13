Salariile nu vor mai fi secrete din iunie 2026. Și modul în care angajații sunt recrutați se va schimba

Urmează schimbări importante pe piața muncii din România. Din iunie 2026, angajatorii din toate statele Uniunii Europene, inclusiv din România, vor fi obligați să afișeze intervalele salariale în anunțurile de angajare. Măsura va schimba fundamental modul în care se negociază salariile, dar și relația dintre angajați și angajatori. Ce schimbări va produce.

Din iunie 2026, angajatorii din toate statele Uniunii Europene, inclusiv din România, vor fi obligați să afișeze intervalele salariale în anunțurile de angajare. Măsura vine ca urmare a aplicării Directivei UE 2023/970 privind transparența salarială.

Directiva europeană privind transparența salarială are ca scop principal reducerea diferențelor de plată dintre femei și bărbați, dar și creșterea echității în companiile europene. Directiva Uniunii Europene 2023/970 privind transparența salarială trebuie transpusă în legislația națională până la 7 iunie 2026, însă va produce efecte începând cu 1 ianuarie 2026.

Salariile nu vor mai fi secrete din iunie 2026

Concret, noua directivă europeană prevede că angajații vor avea dreptul să afle nivelurile de salarizare pentru poziții similare, iar companiile vor trebui să ofere criterii clare de remunerare. Deși măsura este privită cu ochi buni, experții spun că va genera inevitabil tensiuni. Iar primele „dispute” vor apărea între angajații cu aceleași atribuții, dar salarii diferite.

„Intrăm într-o perioadă în care salariile vor deveni un fapt, nu un secret. Mulți angajatori vor fi nevoiți să scoată la iveală dezechilibre pe care ani de zile le-au ținut ascunse. Transparența va scoate aceste discrepanțe la suprafață”, avertizează Sorina Faier, specialist în resurse umane.

Mai mult, după implementarea acestei măsuri, și diferențele de gen o să fie mult mai vizibile. De asemenea, directiva va expune și situațiile în care noii angajați câștigă mai mult decât cei vechi, recrutați într-o piață diferită. Și modul în care angajații sunt recrutați se va schimba. Discuțiile nu vor mai pleca de la întrebarea „Cât câștigi acum?”, iar negocierile devin mai clare și oneste.

„Inerția salarială lovește mai ales femeile. Transparența va face imposibil de ignorat faptul că un om venit ieri câștigă mai mult decât unul loial de cinci ani. Dacă un manager nu poate explica de ce doi oameni pe același rol sunt plătiți diferit, își pierde rapid credibilitatea”, a mai explicat specialistul HR.

Implementarea acestei directive va avea urmări. Pe termen scurt, efectul va fi redistribuirea salariilor, iar pe termen mediu, creșteri salariale acolo unde valoarea o justifică.

