Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare lună

După aproape două decenii în care emisiunea „La Măruță” a fost unul dintre cele mai longevive și populare show-uri ale PRO TV, prezentatorul a părăsit postul, decizia surprinzând atât fanii, cât și piața media. Motivul principal a fost scăderea audiențelor în ultimii ani, care a declanșat discuții intense în rândul conducerii postului.

La începutul lui 2025, cifrele privind vizionările au fost sub așteptări, iar echipa emisiunii a început să se destrame, două reporterițe alegând să părăsească proiectul. Cătălin Măruță încasa un salariu lunar de 12.000 de euro, reflectând importanța sa în cadrul postului și succesul acumulat de-a lungul anilor.

Ce va face Cătălin Măruță

După plecarea de la PRO TV, Cătălin Măruță privește cu optimism viitorul și vede această schimbare ca pe o oportunitate de a-și reinventa parcursul profesional. El își îndreaptă atenția spre mediul digital și noi oportunități creative, pregătindu-se pentru următoarea etapă a carierei sale.

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a declarat Cătălin Măruţă.

