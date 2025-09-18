Soacra lui Nicușor Dan afectată de măsurile de austeritate. Ce pensie va primi după ce s-a retras din învățământ

Liliana Aglaia Grădinaru, soacra președintelui Nicușor Dan, a intrat la pensie după mai bine de patru decenii petrecute la catedră. Decizia a fost oficializată la începutul lunii septembrie 2025, când Inspectoratul Școlar Județean Vaslui i-a aprobat dosarul de pensionare la limită de vârstă. Ce pensie va încasa după măsurile de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan.

În contextul dezbaterilor aprinse privind noile măsuri fiscale impuse de guvernul Bolojan, Liliana Aglaia Grădinaru, soacra președintelui Nicușor Dan, a decis să se retragă din activitate. Originară din Zăpodeni, județul Vaslui, ea și-a început cariera didactică în 1980, imediat după terminarea liceului pedagogic.

În vârstă de 63 de ani, văduvă și mamă a doi copii, Liliana Grădinaru a predat până de curând la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Vaslui. Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean i-a aprobat pensionarea la limită de vârstă, valabilă din 1 septembrie 2025, marcând finalul unei cariere dedicate învățământului primar.

”Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum 8-10 ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate. Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a declarat primarul din Zăpodeni, Ionel Chitarcu, pentru Fanatik.

Ce pensie ar putea avea soacra lui Nicușor Dan

Pensionarii din sistemul de educație resimt direct măsurile de austeritate adoptate de guvern. Liliana Aglaia Grădinaru, fostă înbățătoare, cu peste patru decenii de activitate și toate gradațiile incluse, poate obține o pensie cuprinsă între 4.500 și 5.500 de lei. Totuși, suma efectiv încasată scade, deoarece pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei se aplică o contribuție de 10% la sănătate.

În plus, și prima de pensionare, echivalentă cu două salarii, a fost amânată pentru anul viitor, iar cadrele didactice care se retrag din activitate trebuie să fie mai prudente în gestionarea banilor.

