Lovitură dură pentru Nicușor Dan. Imaginea lui are de suferit

Entuziasmul românilor pentru noul președinte s-a evaporat mai repede decât s-ar fi așteptat cineva. La doar patru luni de la instalarea la Cotroceni, Nicușor Dan nu mai reușește să țină oamenii în fața televizoarelor, iar audiențele o dovedesc.

Seara de luni, 15 septembrie, trebuia să fie momentul perfect pentru o relansare spectaculoasă: Mihai Gâdea revenea la „Sinteza Zilei”, iar invitatul special era chiar șeful statului. Cu toate acestea, planul Antenei 3 a picat cu zgomot. În loc să adune public, interviul a fost depășit detașat de competiția directă. Acest lucru afectează imaginea președintelui României, care nu se mai bucură de același succes pe care îl avea în urmă cu doar câteva luni.

Lovitură dură pentru Nicușor Dan

Președintele României nu a reușit să îi țină atenți pe români la ecrane, semn că poporul nu prea mai e interesat de ceea ce are de spus șeful de stat. În timp ce Nicușor Dan discuta despre TVA, critica Guvernul condus de Ilie Bolojan și acuza procurorii că „marea corupție nu a fost deranjată”, românii alegeau să urmărească altceva. Inclusiv subiectul fierbinte al „dronei rusești” nu a ridicat interesul.

Datele de audiență sunt grăitoare: RTV a adunat 327.000 de telespectatori, Realitatea TV a prins 244.000, iar Antena 3 – cu președintele în studio și cu Gâdea în mare revenire – doar 227.000, scrie Gândul.ro. Practic, televiziunile rivale au câștigat lejer, deși nu aveau ediții speciale în program.

Ironia e că, pentru a nu pierde public, Mihai Gâdea a renunțat chiar și la pauzele lungi de publicitate. N-a folosit la nimic: Antena 3 a fost depășită inclusiv pe segmentele de reclame.

Concluzia? Președintele României nu mai e o atracție pentru telespectatori. Din politicianul care stârnea curiozitate la fiecare ieșire publică, Nicușor Dan riscă să devină doar un invitat care ”taie” audiențele posturilor care îl primesc.

CITEȘTE ȘI:

Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?

Nicușor Dan și-a dus fiica la școală pe jos! Președintele României a făcut un singur popas