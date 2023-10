Ce a pățit Ema de la Insula Iubirii a doua zi după ce a născut. Abia acum a avut curaj să povestească experiența traumatizantă: ”Am auzit multe cazuri șocante”

Ema Oprișan a devenit mămică pentru a doua oară. Nu este străină de tot ceea ce presupune o sarcină și nașterea unui copil, însă, a doua zi după ce a adus-o pe lume pe micuța Luna, fosta concurentă de la Insula iubirii a avut parte de o situație confuză și traumatizantă. Ce s-a întâmplat când și-a văzut a doua oară fetița.

În urmă cu nici trei săptămâni, Ema Oprișan a devenit din nou mămică. Bucuria nu s-a putut exprima în cuvinte, mai ales pentru soțul ei, Răzvan Kovacs, care a devenit părinte pentru prima dată. Ex-concurentă de la Insula iubirii și soțul ei au format unul dintre cele mai controversate cupluri din show-ul de la Antena 1. Au decis să plece separat acasă, însă timpul le-a dovedit că dragostea e mai presus de orice.

Ema Oprișan a fost la un pas de rămâne fără fetița nouă născută

Destul de activă pe rețelele de socializare, Ema și-a adus aminte de o experiență nu tocmai plăcută din maternitate. Fosta concurentă de la Insula iubirii a povestit cum o asistentă i-a adus un al bebeluș pentru a-l alăpta. Deși la naștere a văzut-o doar câteva secunde pe Luna, imaginea vizuală a propriului copil i-a rămas în minte, motiv pentru care a sesizat imediat că fetița adusă în salon nu pare să aibă trăsăturile copilului său. Inițial, bruneta a pus toată ”confuzia” pe seama anesteziei din timpul nașterii, dar a ținut cont și de faptul că trăsăturile bebelușilor se schimbă de la o zi la alta.

„Oricum copilul se schimbă la înfățișare de pe o zi pe alta. A doua zi, mi-o aduce în salon o altă tipă. O fi făcut schimb de tură, nu știu ce s-a întâmplat. Mi-a adus-o pentru că era ora mesei (…) O întreb dacă e copilul meu și îmi spune că da. Știu că copilașii se schimbă așa ca trăsături, că prind altă culoare, dar parcă avea puțin ochii altfel (…) Acum nu mă deranja că nu era așa cum o văzusem eu atunci. Poate era din cauza anesteziei, cine știe ce și mi-o lasă acolo. Știam că Luna nu are brățărica la mână”, a spus Ema pe TikTok.

Instinctul matern nu a dat greș, iar Ema chiar a avut dreptate. În timp ce se pregătea să alăpteze bebelușul, Ema a observat că pe brățara acestuia era trecut alt nume. Bruneta a mărturisit că întreaga experiență nu a fost tocmai plăcută și chiar a avut parte de un șoc atunci când și-a dat seama că aproape era să rămână fără Luna.

”Știam că o are în pătuț, chiar dacă toți copiii au brățărica la mână. Și acum este sigilată. Mă uit la copil că are o brățărică roz și m-am gândit că au pus-o ei și când să îl pun la sân, văd acolo un alt nume (…) Ia-ți copilul de unde nu-i (….) Am văzut multe filme, au auzit multe cazuri șocante legate de chestia asta, că și-au dat seama că nu este copilul lor decât târziu. Chiar se poate întâmpla”, a concluzionat Ema.