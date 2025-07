Boala cruntă de care Justin Timberlake suferă. Artistul a făcut dezvăluirea cu inima tristă

Pentru prima dată, Justin Timberlake a vorbit deschis despre un diagnostic medical primit și despre efectele “debilitante” ale bolii de care suferă.

Cântărețul a postat joi pe Instagram pentru a sărbători și a reflecta asupra sfârșitului turneului său de doi ani „Forget Tomorrow”.

Cu toate acestea, în mesajul său, el a spus că vrea să detalieze „ce se întâmplă” cu el, în ciuda faptului că este o „persoană destul de privată”.

„Printre altele, m-am luptat cu niște probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme – ceea ce nu spun ca să vă pară rău pentru mine – ci pentru a face lumină asupra situației cu care m-am confruntat în culise,” a spus Timberlake.

„Dacă ați suferit de această boală sau cunoașteți pe cineva care a suferit de ea – atunci știți: a trăi cu asta poate fi necruțător de debilitant, atât mental, cât și fizic”, a continuat el.

“Când am primit diagnosticul, am fost șocat. Dar, cel puțin puteam înțelege de ce eram pe scenă și simțeam o cantitate masivă de dureri în nervi sau doar simțeam o oboseală intensă, sau mă simțeam rău. M-am confruntat cu o decizie personală. Să opresc turneul? Sau, să continui și să văd cum merge. Am decis că bucuria pe care mi-o aduce spectacolul depășește cu mult stresul trecător pe care îl simțea corpul meu. Sunt atât de bucuros că am continuat.”