Telespectatorii au rămas perplecși când au văzut-o! Prezentatoare celebră, de nerecunoscut în propria emisiune

De: Veronica Mavrodin 02/12/2025 | 15:32
Olivia Cucoș, soția fotbalistului Denis Furtună, prezentatoare la Canal 33 și fosta concurentă Chefi la Cuțite, a stârnit controverse cu una dintre cele mai bizare apariții ale sale din ultima perioadă. CANCAN.RO a aflat motivele pentru care vedeta a părut de „nerecunoscut”. 

În cea mai recentă ediție a emisiunii pe care o prezintă la Canal 33, Olivia Cucoș a reușit să ridice multe semne de întrebare cu privire la starea ei de sănătate. Vedeta pare că își mișcă pleoapele într-un mod straniu, ca și cum ar depune eforturi majore pentru a clipi. Mai mult, la nivelul frunții se poate observa o asimetrie.

Postura ei, de asemenea, ridică și mai multe semne de întrebare. De regulă, o prezență elegantă și energică, acum stătea pe scaun parcă fără vlagă, cu umerii căzuți și corpul ușor înclinat, de parcă efortul de a menține poziția de prezentatoare ar fi prea mare. Pentru cei care o urmăresc, diferența față de aparițiile ei obișnuite este majoră, o schimbare imposibil de trecut cu vederea.

CANCAN.RO a contactat-o pe Olivia, care ne-a explicat care este adevărul din spatele acelor imagini. Vedeta confirmă că nu era în cea mai bună formă în ziua filmării, având chiar temperatură. Ceea ce explică poziția corpului său și faptul că părea să aibă dificultăți în a ține chiar și ochii deschiși. Însă asimetria sesizată are în spare o poveste mult mai complexă.

„Era o emisiune despre sănătate. A fost o zi în care am ieșit cu o febră insuportabilă și nu mă simțeam deloc bine. Eram după o perioadă foarte dificilă, am mai spus că am avut probleme de sănătate. Nu știu ce vi s-a părut straniu, poate faptul că m-am machiat singură și arăt un pic diferit față de cum mă vedeți de obicei… nu știu. Dacă se vehicula că mă simt rău sau sunt însărcinată, nu e așa! Să nu se interpreteze. Dar e adevărat, era o zi foarte proastă și la muncă, pentru că muncisem enorm. Am înregistrat lucruri până după Anul Nou”, ne-a declarat Olivia Cucoș.

„M-am născut cu niște probleme la ochi”

Cât despre asimetria sprâncenelor, vedeta ne-a dezvăluit că e vorba de o asimetrie din copilărie, cauzată de purtatul ochelarilor, pe care, de obicei, o corectează cu injecții cu botox, dar pe care, de un an, nu le-a mai efectuat, Mai mult, ea spune că la 18 ani a suferit și o intervenție chirurgicală pentru a încerca să corecteze acea asimetrie.

„E o problemă pe care o am din copilărie și, exact acum, nu am injectat nimic. Vezi cum se duce sprânceana? E din cauza asta… pentru că de mică am încercat să ascund o asimetrie a feței. Și acum nu am mai injectat nimic să o corectez de un an.(…) Am purtat ochelari mult timp, m-am născut cu niște probleme la ochi. Am fost o tocilară, ce să mai… și după la 18 ani mi-am rezolvat problema printr-o intervenție, iar mai târziu am corectat și asimetria feței cu botox”, a explicat vedeta.

Cine e Olivia Cucoș

Olivia Cucoș este soția fotbalistului Denis Furtună și a intrat în atenția telespectatorilor după participarea la Chefi la Cuțite, unde s-a remarcat prin spontaneitate, ambiție și pasiunea ei pentru gastronomie. A fost, încă de la început, unul dintre concurenții care au atras atenția, datorită siguranței de sine și a dezinvolturii. Ulterior, Olivia și-a continuat ascensiunea în zona media. A devenit prezentatoare la Canal 33, unde găzduiește o emisiune de lifestyle și discuții motivaționale.

