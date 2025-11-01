Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Care este secretul siluetei Victoriei Beckham. Ce mănâncă la micul dejun

Care este secretul siluetei Victoriei Beckham. Ce mănâncă la micul dejun

01/11/2025
Care este secretul siluetei Victoriei Beckham. Ce mănâncă la micul dejun
Ce alimente consumă Victoria Beckham la micul dejun / Sursa foto: Facebook
Victoria Beckham este cunoscută nu doar pentru stilul său impecabil și aparițiile elegante, ci și pentru atenția deosebită pe care o acordă stilului de viață sănătos. Fiecare dimineață începe cu o combinație specială pentru micul dejun, aleasă cu grijă pentru a-și menține silueta de invidiat.

Victoria Beckham este recunoscută nu doar pentru aparițiile sale elegante pe covorul roșu, ci și pentru disciplina cu care își gestionează alimentația și stilul de viață. Fosta membră a trupei Spice Girls și-a construit o rutină matinală atent planificată, care îi asigură energia necesară și contribuie la menținerea unei stări bune de sănătate.

Care este secretul siluetei Victoriei Beckham

Pentru micul dejun, Victoria optează pentru o combinație simplă, dar extrem de eficientă, bazată pe ingrediente atent alese pentru proprietățile lor nutritive. Această alegere, spun nutriționiștii, ajută la menținerea unei siluete armonioase și la un ten luminos, oferindu-i organismului proteine și grăsimi sănătoase într-un echilibru ideal.

„Victoria e foarte simplă. Mâncăm același mic dejun – albușuri de ou și avocado. Ea face o combinație grozavă între cele două”, a spus Eva Longoria pentru MailOnline.

Sursa foto: Facebook

Ce aliment consumă Victoria Beckham zilnic

Victoria însăși a dezvăluit că obișnuiește să consume trei sau patru avocado pe zi, pentru a-și menține pielea hidratată și strălucitoare. Această combinație de albușuri bogate în proteine și avocado, care conține grăsimi sănătoase, asigură un aport nutritiv echilibrat și energizant pentru întreaga zi. În plus, obiceiul îi permite să își controleze greutatea și să se simtă în formă fără diete complicate sau restricții severe.

Victoria Beckham este foarte consecventă în ceea ce privește alimentația, respectând un meniu strict și sănătos. Soția lui David Beckham nu consumă alimente procesate, carne roșie, lactate sau grăsimi, iar alcoolul și cafeaua nu fac parte din rutina ei zilnică. Pentru energie, preferă smoothie-uri cu fructe, legume și semințe de chia, iar prânzul este același de peste două decenii, mai exact pește la grătar cu legume la abur.

