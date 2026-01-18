Victoria Beckham, dezvăluiri dureroase despre tulburările alimentare: „Am ascuns totul, chiar și de David”

Potrivit Page Six, vedeta britanică Victoria Beckham își deschide sufletul în noul ei documentar de pe Netflix, vorbind fără rețineri despre lupta ei îndelungată cu o tulburare alimentară — despre care nu a vorbit nici măcar cu soțul ei, David Beckham.

Adevărul despre lupta ei cu greutatea — expus în premieră

În seria documentară care a avut premiera în octombrie, Victoria Beckham, în vârstă de 51 de ani, vorbește deschis despre presiunile enorme legate de imaginea corporală pe care le-a resimțit încă din tinerețe. Vedeta a rememorat cum, la doar 25 de ani și la șase luni după nașterea primului ei copil, Brooklyn, a fost cântărită la TV – o experiență care i-a afectat profund stima de sine și percepția asupra propriului corp.

„Ne amuzăm acum, dar pe atunci eram foarte tânără și m-a durut cu adevărat”, spune Victoria în documentar, explicând cum criticile constante privind greutatea ei au dus la o relație nesănătoasă cu mâncarea și cu imaginea ei din oglindă. Din acest motiv, a început să-și controleze greutatea într-un mod „incredibil de nesănătos”, ajungând să dezvolte o tulburare alimentară care a consumat-o ani la rând. În mod surprinzător, Victoria a recunoscut că, de teamă și de rușine, nu a vorbit cu nimeni despre problemele ei cu greutatea – nici măcar cu soțul ei, David Beckham. „Nu am vorbit despre asta cu David”, a mărturisit ea, lăsând de înțeles cât de izolată s-a simțit, chiar și în căsnicia lor de lungă durată.

O lecție de viață pentru cei dragi

Ca mamă, Victoria a simțit nevoia să abordeze acest subiect inclusiv cu fiica ei, Harper, în vârstă de 14 ani. După ce a vizionat documentarul, adolescenta a început să-și pună întrebări despre imaginea corporală și presiunea standardelor sociale. Beckham a recunoscut că, deși a fost o discuție dificilă, „când ai o tulburare alimentară, devii expert la mințit — și nu am fost niciodată sinceră despre asta cu părinții mei sau cu publicul”. Ea a vorbit despre cât de „singuratică și dureroasă” a fost această perioadă din viața ei. „E trist. Te simți singură. Te consumă complet. Am fost prezentă în viața mea, dar, într-un fel, nu am fost cu adevărat prezentă — și asta e greu de acceptat.”

Victoria Beckham spune că a ales să vorbească deschis despre tulburarea ei alimentară nu doar pentru a-și elibera sufletul, ci și pentru a ajuta și alte persoane care se confruntă cu probleme similare. Deja a primit sute de mesaje de la femei care s-au regăsit în povestea ei și care i-au mulțumit pentru că a avut curajul să își împărtășească experiența. „Dacă povestea mea poate încuraja pe cineva să vorbească și să caute ajutor, atunci a meritat”, a spus ea.

