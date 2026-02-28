Dr. Virgiliu Stroescu avertizează: Românii mănâncă greșit fructele. Ce se întâmplă și cum trebuiesc mâncate

Obiceiul de a încheia masa cu un fruct este adânc înrădăcinat în tradiția românească, însă medicul Virgiliu Stroescu spune clar că acest gest aparent sănătos poate crea probleme digestive. Momentul în care consumăm fructele este esențial, iar diferența dintre „înainte” și „după masă” poate însemna confort sau balonare.

De ce spune Dr. Virgiliu Stroescu că fructele trebuie mâncate înainte de masă

„Fructele se mănâncă înainte de masă. Deci tradiţia românească e după ce mănânci totul, trage şi un fruct, nişte pepeni, nişte mere, nişte ceva, nişte struguri, nişte dulceaţă, nişte… Nu! Deci tot iei dulce înainte de masă. De ce? Că dacă le mănânci la coadă, fermentează și începi să te umfli”, explică medicul.

Din punct de vedere fiziologic, fructele se digeră relativ rapid datorită conținutului ridicat de apă, fibre și zaharuri naturale. Atunci când sunt consumate pe stomacul gol sau cu aproximativ 30–60 de minute înainte de o masă principală, ele trec eficient prin stomac și sunt procesate fără a sta prea mult timp în tractul digestiv. Astfel, riscul de fermentație și balonare scade semnificativ.

Ce se întâmplă când mâncăm fructele după masă

Consumul de fructe imediat după o masă bogată în proteine și grăsimi încetinește procesul digestiv. Alimentele grele rămân mai mult timp în stomac, iar fructele consumate ulterior pot sta „blocate” în același mediu, favorizând fermentația la persoanele sensibile.

Nu este interzis medical să mănânci fructe după masă, însă pentru cei care suferă de reflux gastroesofagian, sindrom de colon iritabil sau digestie lentă, acest obicei poate accentua disconfortul abdominal, senzația de balonare și presiunea gastrică.

Fructele între mese-o variantă echilibrată

Din perspectivă nutrițională, consumul fructelor între mesele principale este una dintre cele mai bune opțiuni. Ele oferă vitamine, antioxidanți și fibre, ajută la controlul apetitului și pot menține un nivel stabil al glicemiei, mai ales dacă sunt asociate cu o sursă de proteine sau grăsimi sănătoase, precum iaurtul natural, nucile sau semințele.

Pentru persoanele cu diabet sau rezistență la insulină, este important ca porțiile să fie moderate și integrate într-un context alimentar echilibrat.

Dimineața sau seara: când sunt mai potrivite fructele

Dimineața este un moment favorabil pentru consumul de fructe, mai ales în cadrul unui mic dejun care include și proteine. Ele oferă energie rapidă și susțin activitatea metabolică de peste zi.

Seara, fructele nu sunt contraindicate, însă consumate imediat înainte de culcare pot crește riscul de reflux sau pot influența glicemia la persoanele sensibile. Ca în multe situații legate de alimentație, toleranța individuală joacă un rol esențial.

Concluzia specialiștilor

Nu există o regulă universală care să se aplice tuturor, însă, din punct de vedere digestiv și metabolic, fructele sunt cel mai bine tolerate înainte de masă sau între mese. Mesajul transmis de Dr. Virgiliu Stroescu nu interzice fructele după masă, ci atrage atenția asupra efectelor pe care acest obicei le poate avea asupra digestiei.

Fructele rămân o componentă importantă a unei alimentații sănătoase, dar momentul în care le consumăm poate face diferența dintre o digestie ușoară și un disconfort inutil.

