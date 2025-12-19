De ce nu este bine să bem sucuri de fructe, potrivit medicului Virgiliu Stroescu

Afirmația doctorului Virgiliu Stroescu – „Nu e bine să bem sucuri de fructe” – pornește de la o diferență esențială între fructul consumat întreg și sucul obținut prin stoarcere. Deși sucurile sunt percepute ca fiind sănătoase, lipsa fibrelor transformă zahărul natural din fructe într-un factor care poate crește rapid glicemia și poate afecta echilibrul metabolic.

Mesajul transmis de Dr. Virgiliu Stroescu nu este unul extremist, ci unul de avertizare. Medicul atrage atenția asupra faptului că sucurile de fructe, chiar și cele preparate acasă, fără zahăr adăugat, pot avea un impact metabolic asemănător băuturilor dulci. Problema nu este fructul în sine, ci forma sub care este consumat și viteza cu care zahărul ajunge în sânge.

Fructele întregi conțin fibre alimentare care joacă un rol esențial în digestie. Fibrele încetinesc golirea stomacului și absorbția carbohidraților, ceea ce face ca glucoza să ajungă treptat în sânge. Astfel, creșterea glicemiei este mai lentă și mai controlată. În plus, fibrele contribuie la senzația de sațietate, reducând riscul de a consuma cantități mari de zahăr fără să ne dăm seama.

Ce se întâmplă când stoarcem fructele

În momentul în care stoarcem portocalele sau alte fructe pentru a obține suc, cea mai mare parte a fibrelor este eliminată. Rămâne un lichid bogat în zaharuri naturale, ușor de consumat rapid. Practic, bem zahărul din fruct fără „frâna” naturală oferită de fibre. De aceea, este mult mai nociv să bem sucul obținut din trei sau patru portocale decât să mâncăm aceleași fructe întregi.

Lipsa fibrelor și forma lichidă fac ca zahărul din sucuri să fie absorbit rapid. Glucoza ajunge mai repede în sânge, ceea ce poate duce la creșteri bruște ale glicemiei, mai ales dacă sucul este consumat pe stomacul gol. Acest mecanism explică de ce sucurile de fructe pot solicita pancreasul și pot favoriza dezechilibrele glicemice, în special la persoanele cu diabet sau prediabet.

Numeroase observații din domeniul nutriției arată că fructele consumate întregi sunt asociate cu beneficii metabolice, în timp ce sucurile de fructe nu oferă aceleași avantaje. Deși sucul conține vitamine, lipsa fibrelor și concentrația mare de zaharuri schimbă complet modul în care organismul îl procesează. Astfel, fructul întreg rămâne opțiunea preferabilă pentru menținerea unui metabolism sănătos.

Sucul natural este mereu o alegere greșită?

Afirmația „nu e bine să bem sucuri de fructe” nu înseamnă că acestea trebuie eliminate complet. Contextul contează. Cantitatea, frecvența și momentul consumului sunt esențiale. Un pahar mic de suc, ocazional, băut în timpul mesei, are un impact diferit față de consumul zilnic, pe stomacul gol. Totuși, ca regulă generală, sucul nu ar trebui să înlocuiască fructul întreg.

Este importantă și distincția dintre suc și smoothie. În cazul smoothie-urilor, fructul este pasat, nu stors, iar fibrele rămân în mare parte în băutură. Deși structura fibrelor este modificată, smoothie-ul este, în general, o opțiune mai apropiată de fructul întreg decât sucul clasic, mai ales dacă este combinat cu proteine sau grăsimi sănătoase.

Concluzie

Mesajul transmis de Dr. Virgiliu Stroescu este unul de educație nutrițională: forma sub care consumăm alimentele contează la fel de mult ca alimentul în sine. Fructele întregi, datorită fibrelor, permit o absorbție lentă a glucozei și protejează echilibrul glicemic. Sucurile de fructe, chiar și cele naturale, pot provoca creșteri rapide ale glicemiei și ar trebui consumate rar și cu moderație. Pentru sănătate, fructul întreg rămâne alegerea corectă.

