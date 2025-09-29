Ce alimente consumă medicul Virgil Stroescu la 77 de ani. Obiceiul de la care nu se abate

Faimosul medic Virgil Stroescu a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă la 77 de ani. Cu o carieră de peste 20 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți doctori în nutriție, endocrinologie și boli metabolice. Acesta are câteva obiceiuri de la care nu se abate. De asemenea, a vorbit despre alimentele pe care le consumă, dar și cum prepară ciocolata acasă.

Medicul Valeriu Stroescu este cunoscut datorită activității sale în domeniul medical, dar și datorită aparițiilor sale publice în care îndeamnă oamenii să consume cu moderație anumite alimente și să adopte un stil de viață echilibrat și sănătos. Recent, acesta a vorbit despre propria alimentație.

Ce alimente consumă medicul Virgil Stroescu la 77 de ani

Medicul Virgil Stroescu are câteva principii importante în ceea ce privește alimentația, pe care le urmează de zeci de ani. Faimosul nutriționist a dezvăluit că își începe diminețile cu un pahar de apă plată pentru hidratare.

După 10-15 minute, specialistul ia micul dejun, care se bazează pe alimente vegetariene, precum cereale, semințe și soia. La prânz, medicul Virgil Stroescu consumă salate, legume sau supe și ciorbe, pregătite fără carne.

La cină, nutriționistul a mărturisit că optează pentru cantități mici de mâncare, precum o salată sau un fruct. De asemenea, i-a sfătuit pe cei care își doresc să slăbească să nu mai mănânce seara, mai ales cu 3-4 ore înainte de somn.

„Dimineața, în general, este bine să mâncăm cereale, obligatoriu cereale, în special fulgi de ovăz. Eu îi fierb, apoi pun semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, semințe de chia… Mănânc și pâine integrală, mai iau și niște soia, brânza de soia care este formidabilă. Brânza de animal nu e sănătoasă, se produce prin coagularea cazeinei. Cazeina este cea mai alergizantă proteină a organismului nostru. Cum mergem la masă (n.r. de prânz) este bine să bem apă. Nu ar fi rău să bem o supică de legume. Hrana vegetală e vie, pe când hrana animală nu are viață. Dacă vrei să slăbești, nu trebuie să mai mănânci nimic seara, doar să bei apă. Nu trebuie să mănânci cu 3-4 ore înainte de somn sau, dacă vrei ceva foarte simplu, poți opta pentru o salată, un griș, orez sau un fruct – un măr sau două”, a explicat medicul Virgil Stroescu în podcastul moderat de Adina Alberts.

De asemenea, medicul a dezvăluit un secret pentru cei care iubesc ciocolata, dar nu vor să se îngrașe. Ei bine, nutriționistul Virgil Stroescu a recomandat ca acest desert să fie făcut acasă din carob – un înlocuitor natural pentru cacao.

„Carobul este praf de roșcove, are vitamine formidabile și este de 10 ori mai sănătos decât cacao. Se poate face ciocolată din el”, a mai spus specialistul.

