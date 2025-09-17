Procesele s-au terminat pentru Oana Cuzino? Ce au decis judecătorii în legătură cu averea lui Yoav Shtern

Liniștea pare că se așterne pentru Oana Cuzino și fiica ei Naomi. După un lung război cu rudele fostului soț, milionarul Yoav Shtern, și mai multe procese, cele două par acum că pot răsufla ușurate, căci au câștig de cauză. Averea rămâne la moștenitorii de drept.

În urmă cu trei ani, după un accident banal, milionarul Yoav Shtern s-a stins din viață. În urma unei căzături suferite în propria curte, bărbatul s-a ales cu multiple leziuni craniene, iar pentru el nu s-a mai putut face nimic. După moarte acestuia, rudele milionarului au bombardat-o cu procese pe Oana Cuzino.

Ce au decis judecătorii în legătură cu averea lui Yoav Shtern

Așa cum spuneam, după moartea lui Yoav Shtern, rudele milionarului nu le-au dat deloc pace Oanei Cuzino și fiicei sale. Acestea au deschis mai multe proces, contestând mai multe tranzacții imobiliare. Astfel, vedeta și fiica ei, moștenitoarea de drept a averii tatălui, au fost nevoite să facă față multitudinii de procese.

Însă, acum, cele două par că pot răsufla ușurate. Acestea au reușit să demonstreze că tranzacțiile au fost perfect legale, iar rudele lui Yoav Shtern nu au niciun drept asupra imobilelor vizate. Recent, judecătorii i-au dat dreptate Oanei Cuzino.

„Respinge plângerea formulată de petentul …., în contradictoriu cu intimatele NAOMI SHTERN şi SHTERN OANA MĂDĂLINA, ca neîntemeiată. Obligă petentul la plata către intimate a sumei de 8.705,47 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Buftea”, au decis magistrații.

Mai mult, un alt proces asemănător a fost câștigat de Oana Cuzino și fiica ei, reclamantul fiind obligat să achite 5.802,54 lei, cheltuieli de judecată.

Cum s-a stins din viață Yoav Shtern

În urmă cu trei ani, Yoav Shtern a avut parte de un sfârșit tragic. Acesta s-a stins din viață în urma unui accident banal, ce a avut loc chiar în curtea casei sale. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se putea observa că acesta s-a dezechilibrat și a căzut pe spate, lovindu-se puternic la cap.

Din păcate, lovitura suferită a fost una gravă, ce a adus mai multe leziuni craniene. La vremea respectivă, milionarul a fost chiar transferat în Israel, în încercarea de a-l salva, dar până la urmă nu s-a mai putut face nimic pentru el.

„La data de 18 aprilie (2022 – n.r.), în jurul orei 18:28, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, în curtea unui imobil din comuna Snagov, un bărbat este inconștient. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din Snagov pentru activități din competență, iar, din primele verificări, au constatat faptul că un bărbat, în timp ce mergea cu spatele, în curtea imobilului unde locuiește, ar fi căzut într-un spațiu, de aproximativ 1 metru, lângă o scară. Bărbatul a fost transportat imediat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, se preciza în comunicatul poliției.

