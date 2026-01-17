Acasă » Știri » Împărăteasa cu stetoscop și pantofi galbeni. Cum a traversat Oana Cuzino medicina, televiziunea, banii grei și două tragedii

De: Paul Hangerli 17/01/2026 | 22:40
Oana Cuzino, sursa- arhiva CANCAN.RO

Există femei care apar la televizor și există femei care trec prin epoci. Oana Cuzino face parte din a doua categorie. Medic cu diplomă, vedetă TV fără isterie, soție de oameni puternici, martoră la bani, procese și două morți care ar fi frînt orice biografie obișnuită. În spatele imaginii impecabile, povestea ei e mai degrabă una despre control, tăcere și supraviețuire elegantă într-un București care rareori iartă.

Fotografia cu pantofii galbeni

Am găsit o fotografie într-o cutie de pantofi din redacția CANCAN.RO. Am dat peste o Oana Cuzino pe care n-o mai vezi azi. Început de ani 2000, zîmbitoare, concentrată pe una dintre cele mai serioase îndeletniciri feminine: proba de pantofi. Galbeni, cu floare plisată în față. Superbi. I-am căutat pe tot internetul și nu i-am găsit. Probabil un brand local, probabil o ediție limitată. Ceva similar am găsit la Aquazzura, dar nu erau ei. Gusturi bune, oricum. Deși, să fim corecți, nu prea mergeau cu cămașa cu print de leopard. Dar probabil nu erau pentru aceeași ocazie. Viața Oanei Cuzino n-a fost niciodată pentru o singură ocazie.

Dintr-o casă care arată ca un muzeu, nu ca un platou TV

Oana Cuzino vine dintr-o familie care nu a avut nevoie de televiziune ca să existe. Tatăl ei, avocat cunoscut în București, cu un simț estetic aproape obsesiv, a reconstruit după ’90 o casă care pare mai degrabă o declarație de statut decît o simplă locuință. Două etaje adăugate, scări interioare de marmură, tablouri semnate de pictori români celebri, o panoplie de arme și, piesa de rezistență, sabia Regelui Carol I. Nu e genul de decor care se improvizează. E genul de decor care spune: aici s-au luat decizii.

Oana a crescut într-un astfel de spațiu. Cu artă pe pereți, cu discuții serioase la masă, cu un respect aproape ritualic pentru cultură și discreție. De aici vine, probabil, calmul ei de mai tîrziu. Și refuzul de a-și transforma viața personală în spectacol.

Medicina ca vocație, televiziunea ca instrument

Absolventă a UMF „Carol Davila”, medic primar geriatru, doctor în științe medicale, specialist la Institutul Național de Geriatrie „Ana Aslan”, Oana Cuzino nu a abandonat medicina pentru televiziune. A folosit televiziunea pentru medicină. O diferență subtilă, dar esențială.

La finalul anilor ’90, la TVR 1, în „Medicina pentru toți”, era deja clar că nu e o apariție decorativă. Vorbea clar, explica, traducea limbajul medical într-o română care nu speria. Credea în prevenție, în rîs ca terapie, în ideea că sănătatea se menține, nu se repară.

Cînd a ajuns la PRO TV, cu „Ce se întîmplă, doctore?”, a construit ceva rar în România: un brand medical de masă credibil. Din 2002 pînă în 2021, aproape două decenii, a fost vocea care spunea „nu intra în panică, hai să înțelegem”. Într-o țară care adoră panica.

Celebritate fără exhibiție

La apogeu, Oana Cuzino era una dintre cele mai cunoscute femei din România. Scrisorile primite la redacție nu vorbeau doar despre boli, ci și despre picioarele ei, despre eleganță, despre o frumusețe care nu era ostentativă. Autografe pe rețete medicale, opriri pe stradă, cereri de sfaturi. Totul gestionat fără isterie.

A publicat cărți, a coordonat proiecte editoriale, a devenit director editorial al brandului „Ce se întîmplă, doctore?”. Dar nu s-a mutat niciodată definitiv în zona glamour. A rămas medic. Cu halat, nu doar cu rochie.

Două căsnicii, două morți, zero exploatări publice

Puțină lume spune asta direct: Oana Cuzino a fost căsătorită de două ori. Ambii soți au murit. Fără ca ea să facă vreodată din asta un subiect de talk-show.

Primul soț, Mircea Stanescu, jurnalist și politician, fiul lui Sorin Roșca Stănescu, a avut un destin abrupt. După ce căsnicia cu Oana Cuzino se încheiase deja, Mircea Stănescu a fost implicat într-un accident rutier mortal, în decembrie 2008. La început de 2009, înainte de a fi audiat, s-a sinucis. O tragedie care a rămas, nedrept sau nu, atașată mediatic de numele ei.

Al doilea soț, Yoav Stern, a adus-o într-o lume complet diferită: contracte militare, avioane C-130 Hercules, Lockheed Martin, Kellstrom Industries. Bani serioși, influență, negocieri dure. Divorțul lor a fost unul dintre cele mai complicate din zona publică, cu terenuri evaluate la peste 8 milioane de euro și lupte juridice intense.

În 2022, Yoav Stern a murit în urma unui accident casnic, după ce a stat zile întregi în comă. A fost transferat în Israel pentru tratament și a murit acolo. Un final discret, aproape nelămurit, pentru o viață petrecută în zone de putere.

Oana Cuzino, sursa- arhiva CANCAN.RO

După zgomot, control

După despărțirea de PRO TV, Oana Cuzino nu a făcut ce fac mulți: nu s-a reinventat forțat, nu a intrat în scandal, nu a dat interviuri lacrimogene. S-a retras strategic.

Proiectul său online, DOC, funcționează ca un doctor personal pentru sănătate și lifestyle. Mai puțin spectacol, mai multă substanță. Mai puține platouri, mai mult control. O retragere care nu e fugă, ci alegere.

Produsul unei familii vechi, al unei educații solide, Oana Cuzino a avut alegeri grele de făcut și a suportat pierderi reale. A trecut prin politică indirect, prin bani mulți, prin moarte, fără să-și piardă vocea calmă.

Pantofii galbeni din fotografia veche s-ar putea să nu mai existe. Dar simbolul rămîne. Oana Cuzino e genul de femeie care știe exact cînd să pășească în lumină și cînd să rămînă în umbră. Iar asta, în Bucureștiul nostru zgomotos, e poate cea mai rară formă de putere.

