Zmeura de Aur 2026 | Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai proaste filme și cei mai slabi actori. Surprizele de anul acesta

Premiile Zmeura de Aur au anunțat nominalizările pentru cea de-a 46-a ediție, filmele „Albă ca Zăpada” și „Războiul Lumilor” fiind în frunte, cu câte șase nominalizări fiecare.

Alături de „Albă ca Zăpada” și „Războiul Lumilor”, organizatorii premiilor pentru cele mai proaste filme ale anului au nominalizat „The Electric State”, „Hurry Up Tomorrow” și „Star Trek: Section 31” la categoria „cel mai prost film”, scrie Variety.

La categoriile pentru actorie, Abel „The Weeknd” Tesfaye este nominalizat la categoria cel mai prost actor pentru interpretarea sa din „Hurry Up Tomorrow”, film care a primit în total cinci nominalizări. Cântărețul și compozitorul a fost nominalizat alături de Dave Bautista („In the Lost Lands”), Ice Cube („War of the Worlds”), Scott Eastwood („Alarum”) și Jared Leto („Tron: Ares”).

Suprize la Zmeura de Aur 2026

Între timp, nominalizările la categoria „cea mai proastă actriță” au revenit pentru Ariana DeBose („Love Hurts”), Milla Jovovich („In the Lost Lands”), Natalie Portman („Fountain of Youth”), Rebel Wilson („Bride Hard”) și Michelle Yeoh („Star Trek: Section 31”), recompensată cu Oscar cu doar 3 ani în urmă.

Yeoh a fost recompensată cu Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal cu doar 3 ani în urmă, grație interpretării sale din filmul „Everything Everywhere All at Once”, care a fost totodată marele câștigător al galei Premiilor Oscar din 2023.

El a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună actriță, cea mai bună actriță într-un rol secundar (Jamie Lee Curtis), cel mai bun actor într-un rol secundar (Ke Huy Quan), cel mai bun scenariu original și cel mai bun montaj.

O altă categorie care atrage mereu atenția la Premiile Zmeura de Aur este cea pentru cel mai prost cuplu pe ecran, unde anul acesta printre nominalizați se numără cei șapte pitici din filmul „Albă ca zăpada”; James Corden și Rihanna în „Smurfs” (2025); Ice Cube și camera sa de Zoom din „War of the Worlds”; Robert De Niro în dublu rol, Frank și Vito, în „The Alto Knights”; precum și The Weeknd și „ego-ul său colosal” în „Hurry Up Tomorrow”.

Nominalizările din 2026

Nominalizările anunțate de organizatori sunt:

Cel mai prost film

„The Electric State”;

„Hurry Up Tomorrow”;

„Snow White” (2025);

„Star Trek: Section 31”;

„War of the Worlds” (2025).

Cel mai prost actor

Dave Bautista / „In the Lost Lands”;

Ice Cube / „War of the Worlds”;

Scott Eastwood / „Alarum”;

Jared Leto / „Tron: Ares”;

Abel „The Weeknd” Tesfaye / „Hurry Up Tomorrow”.

Cea mai proastă actriță

Ariana DeBose / „Love Hurts”;

Milla Jovovich / „In the Lost Lands”;

Natalie Portman / „Fountain of Youth”;

Rebel Wilson / „Bride Hard”;

Michelle Yeoh / „Star Trek: Section 31”.

Cel mai prost remake / plagiat / sequel

„I Know What You Did Last Summer” (2025);

„Five Nights at Freddy’s 2”;

„Smurfs” (2025);

„Snow White” (2025);

„War of the Worlds” (2025).

Cea mai proastă actriță într-un rol secundar

Anna Chlumsky / „Bride Hard”;

Ema Horvath / „The Strangers: Chapter 2”;

Scarlet Rose Stallone / „Gunslingers”;

Kacey Rohl / „Star Trek: Section 31”;

Isis Valverde / „Alarum”.

Cel mai prost actor într-un rol secundar

Toți cei șapte pitici artificiali / „Snow White” (2025);

Nicolas Cage / „Gunslingers”;

Stephen Dorff / „Bride Hard”;

Greg Kinnear / „Off the Grid”;

Sylvester Stallone / „Alarum”.

Cel mai prost cuplu pe ecran

Toți cei șapte pitici / „Snow White” (2025);

James Corden și Rihanna / „Smurfs” (2025);

Ice Cube și camera sa de Zoom / „War of the Worlds” (2025);

Robert De Niro și Robert De Niro (în rolurile Frank și Vito) / „The Alto Knights”;

The Weeknd și ego-ul său colosal / „Hurry Up Tomorrow”.

Cel mai prost regizor

Rich Lee / „War of the Worlds” (2025);

Olatunde Osunsanmi / „Star Trek: Section 31”;

Frații Russo / „The Electric State”;

Trey Edward Shults / „Hurry Up Tomorrow”;

Marc Webb / „Snow White” (2025).

