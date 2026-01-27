Acasă » Știri » Teo de la Insula Iubirii, arestat de poliție în Cuba. Angajații de la hotel l-au dat de gol: „Lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”

Teo de la Insula Iubirii, arestat de poliție în Cuba. Angajații de la hotel l-au dat de gol: „Lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”

De: Alina Drăgan 27/01/2026 | 20:02
Teo de la Insula Iubirii, arestat de poliție în Cuba. Angajații de la hotel l-au dat de gol: „Lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”
Teo de la Insula Iubirii, arestat în Cuba /Foto: Instagram
Vacanța exotică a lui Teo de la Insula Iubirii s-a transformat într-un adevărat coșmar! Fosta ispită supremă de la Antena 1 a mers la relaxare, dar a ajuns la Poliție. A încălcat legea fără să își dea seama și a ajuns imediat pe mâinile oamenilor legii. Cum a gafat Teo Costache?

Fosta ispită de la Insula Iubirii a decis că este momentul pentru relaxare, așa că a plecat alături de familia sa într-o vacanță în Cuba. Toate bune și frumoase, asta până au ajuns la destinație. Se pare că vacanța nu a fost deloc una plăcută, iar Teo a ajuns chiar și la poliție.

Teo de la Insula Iubirii, arestat de poliție în Cuba

Așa cum spuneam, vacanța lui Teo s-a transformat într-un adevărat coșmar. Fosta ispită de la Insula Iubirii a avut parte de o experiență neplăcută de la început, până la sfârșit. Unde mai pui că a și petrecut o noaptea întreagă la poliție.

Mai întâi, Teo a fost surprins de răceala oamenilor de acolo. Au urmat serviciile proaste și senzația că mereu este urmărit și supravegheat. Însă, totul a culminat cu noaptea petrecută în secția de poliție. Se pare că Teo a încălcat legea fără să își dea seama și a ajuns imediat pe mâna autorităților.

Mai exact, acesta a vrut să filmeze câteva cadre cu drona, însă această activitatea este ilegală. Deși Teo a ținut drona în aer doar pentru două minute, oamenii legii au fost sesizați. Astfel, fosta ispită a ajuns să petreacă o noapte întreagă la poliție.

„Dacă vreți să plecați în vacanță, Cuba e prima pe care nu o recomand, una dintre mai proaste experiențe de care am avut parte. Oamenii sunt zeloși, comuniști, înapoiați, se uită la tine cât mănânci, se uită la tine să nu cumva să-ți mai adaugi în plus mâncare, iar fiecare caută să te păcălească.

Nu mai zic că la restaurantele à la carte, când vrei să faci rezervare, îți spun că nu sunt locuri, dar dacă intri în restaurant sunt doar două mese ocupate, iar mâncarea este cea mai prost calitativă.

Eu, din cauza celor de la hotel, am ajuns să stau o noapte la poliție, pentru că am ridicat drona timp de 2 minute, iar asta era interzis, lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”, a mărturisit Teo Costache, în mediul online.

Foto: Instagram

