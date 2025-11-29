Acasă » Știri » Jaguarul recunoaște: Câți bani a primit, de fapt, de la Antena 1, pentru a se face de râs la Insula Iubirii 2025

De: Irina Vlad 29/11/2025 | 23:06
George Ivănescu, poreclit Jaguarul de la Insula iubirii 2025/ sursă foto: captură video Antena 1

La aproape un an de la participarea la Insula iubirii, George Jaguarul a recunoscut câți bani a luat, de fapt, de la Antena 1 pentru a se face de râs în fața camerelor de filmat. 

George Ivănescu, poreclit Jaguarul, a devenit cunoscut odată cu participarea sa la Insula iubirii 2025. Rolul de ispită pare să-i fi fost prielnic, iar acum, la aproape un an de la terminarea filmărilor din Thailanda, Jaguarul continuă să facă spectacol în fața camerelor de filmat.

Câți bani a luat George Jaguarul de la Antena 1

Jaguarul de la Insula iubirii 2025 continuă să stârnească hohote de râs cu replicile sale. Invitat în ediția specială a emisiunii Răzi cu Roast de la Antena 1, fosta ispită masculină nu s-a lăsat până nu i-a făcut pe toți de comandă, de la Radu Vâlcan, Ella și Teo, domnu`Marian și ispita Mattia până la producătorii emisiunii.

Mai în glumă, mai în serios, Jaguarul s-a laut la roast singur și s-a ”dat de gol” cu banii pe care i-a primit de la Antena 1 – pentru rolul de ispită. Suma este o nimica toată, mai exact, suficient căt să-și facă provizii (timp de 3 luni) de fixativ și strugurel de buze.

”Voi mă știți ca ală cu tatuaje, care stătea prin cadru și își lingea buzele. Normal că le ling… arată foarte bine. Să mă invitați că vin oriunde. Așa bine mi-au prins banii de la Antena 1 că mi-am făcut provizii de strugurel și fixativ pentru următoarele 3 luni. Insula iubirii este showul unde cuplurile merg în vacanță all-inclusiv, pe banii Antenei”, a spus Jaguarul în emisiunea Râzi cu roast.

