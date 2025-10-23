Acasă » Exclusiv » Marian Grozavu, primele declarații după ce Mattia l-a înfrânt în ringul RXF: ”Știu că puteam mai mult, dar am făcut o greșeală tehnică” | EXCLUSIV

Marian Grozavu, primele declarații după ce Mattia l-a înfrânt în ringul RXF: ”Știu că puteam mai mult, dar am făcut o greșeală tehnică” | EXCLUSIV

De: Bianca Drăgan 23/10/2025 | 18:31
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Deși la începutul serii părea foarte sigur pe el și optimist, Marian Grozavu nu a avut prea mult noroc și a pierdut împotriva ispitei Mattia! În a doua rundă, italianul l-a pus la pământ și a ieșit astfel învingătorul luptei de MMA. CANCAN.RO a vorbit cu iubitul Biancăi înainte și după ce a încercat să îl învingă pe rivalul său de la Insula Iubirii. Prima reacție oficială după ce a fost bătut, doar mai jos!

Marian Grozavu și Mattia și-au declarat război total, după ce italianul s-a apropiat considerabil de Bianca Dan, iubita concurentului de la Insula Iubirii. Când s-au reîntors acasă din Thailanda, domnul Marian a provocat ispita masculină în RXF. Marea confruntare a avut loc chiar aseară, iar majoritatea concurenților emisiunii de la Antena 1 au fost prezenți pentru a-și susține favoritul.

Din păcate pentru Marian, șansele nu au fost de partea sa! N-a fost deloc cu noroc aseară! În ciuda faptului că bărbatul a dominat prima rundă, iar oamenii credeau că el va fi marele câștigător al luptei de MMA, Mattia și-a luat rapid revanșa în cea de a doua rundă. Când iubitul Biancăi se aștepta mai puțin, ispita l-a pus la pământ și l-a imobilizat acolo până când el a fost declarat învingător.

CANCAN.RO a stat de vorbă cu domnul Marian cu câteva clipe înainte de a intra în cușcă, iar acesta părea foarte încrezător în forțele proprii.

Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul complet
Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Mă simt extraordinar! Sunt pregătit, sunt gata! Nu am emoții. Prima dată e mai greu, după te obișnuiești! Poate va fi și o revanșă. Am venit cu mulți susținători, Bianca, Claudiu, Maria, multe ispite. Cam 80% din Insulă sunt aici și cam toți sunt cu mine!

Cred că sunt cea mai bună versiune a mea de până acum. În aceste două săptămâni, chiar am dat tot din mine. Am făcut tot ce am putut. Am avut două, trei antrenamente pe săptămână.

Bianca are cele mai mari emoții. Este lângă mine. Pentru ea, nu contează rezultatul, la sfârșitul zilei, tot învingător voi fi!, a declarat concurentul de la Insula Iubirii fix înainte cu câteva momente de a începe lupta.

Marian Grozavu, declarații înainte de meci!

Marian Grozavu, prima reacție după Mattia l-a învins

Deși a fost bătut în cușcă, participantul de la Antena 1 nu se lasă deloc! După ce Mattia l-a învins, Marian Grozavu vrea revanșa! Nu vrea să lase lucrurile deloc așa, și-a propus să se antreneze și mai intens pentru a câștiga împotriva ispitei care aproape i-a sedus partenera în Thailanda.

Mă simt bine după primul meci. Am dat tot ce am putut după două săptămâni de antrenamente. Aici, pe pumn, sunt dinții lui Mattia! Cred că am ieșit mai faultat de la antrenamente decât după lupta cu Mattia! (…)

Am avut emoții, dar nu mari, pentru că totuși era ceva nou pentru mine. Știu că puteam mai mult, dar am făcut o greșeală tehnică.

Am auzit-o pe Bianca, a fost lângă mine, dar când ești acolo, ești focusat doar pe ceea ce ai de făcut. Nu îmi pare rău că am intrat în cușcă și iau în calcul o revanșă! Absolut! Îl provoc încă de pe acum pe Mattia!, a dezvăluit domnul Marian, imediat după ce a ieșit din cușca de MMA.

Nu doar Marian se declară mulțumit de prestația sa de aseară, ci și antrenorul Yamato Zaharia, care se arată foarte încântat de parcursul învățăcelului său.

Lumea se aștepta să iasă mult mai bubuit, dar uite că pitbullul meu s-a dus și a dat. Numai el a fost pe pas înainte, asta pentru cei care comentează că are voce de femeie! A dominat prima rundă, acum nu știu ce au văzut arbitrii, nu pot să îmi dau cu părerea, dar s-a dus la atac, mi-a plăcut mult de el, mai ales că la pauză Marian nu era terminat fizic, ci Mattia. În rest, asta este! , a adăugat Yamato Zaharia, antrenorul concurentului de la Insula Iubirii.

Mesajul transmis de ispita Mattia, înainte de lupta cu Marian Grozavu de la RXF: ”Dacă mai veniți o dată la Insula Iubirii, o duc eu acasă pe Bianca” | EXCLUSIV

Motivul REAL pentru care Marian Grozavu i-a dat Biancăi 500 de lei în prima seară în care s-au cunoscut: ”Nu mai interpretați că am plătit-o!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită, dar… Ispita de la Insula iubirii, părăsită înainte de nuntă! Anturaje nepotrivite, dezmăț total și… mult scandal!
Exclusiv
A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită, dar… Ispita de la Insula iubirii, părăsită înainte de…
Smiley, „șoferul personal” al lui Connect-R! Detalii neștiute despre fostul soț al Mishei: artistul a spus-o fără rețineri
Video Exclusiv
Smiley, „șoferul personal” al lui Connect-R! Detalii neștiute despre fostul soț al Mishei: artistul a spus-o fără rețineri
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE...
Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul complet
Gandul.ro
Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de Nord: „Dacă s-ar deschide vreodată, ar fi o destinație extraordinară”
Adevarul
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de...
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este...
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta...
Parteneri
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o...
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Click.ro
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a...
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
Digi 24
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Digi24
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Drama neștiută a Biankăi, tânăra găsită împușcată alături de iubitul ei. Ce a ieșit la iveală după tragedie: „Dumnezeu te-a trimis prea devreme la tatăl tău”
kanald.ro
Drama neștiută a Biankăi, tânăra găsită împușcată alături de iubitul ei. Ce a ieșit la...
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka...
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor
observatornews.ro
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi...
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e...
Prețul telefoanelor din următoarea serie iPhone ar putea crește din cauza unei componente cheie – zvon
go4it.ro
Prețul telefoanelor din următoarea serie iPhone ar putea crește din cauza unei componente cheie –...
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol. ”Nu a făcut dovada prestației”
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o...
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Fanatik.ro
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe...
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial...
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
Romania TV
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor:...
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Go4Games
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o...
Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză
evz.ro
Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi
Gandul.ro
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e...
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
as.ro
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare:...
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
radioimpuls.ro
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis...
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori
Fanatik.ro
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute...
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău...
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Filmarea VIRALĂ cu acest Ciobănesc german la metroul din Capitală i-a topit pe internauți: ”Îmi ...
Filmarea VIRALĂ cu acest Ciobănesc german la metroul din Capitală i-a topit pe internauți: ”Îmi vine să plâng!”
Mama fraților Pian a fost înmormântată. Elvis Pian a plâns-o pe cea care i-a dat viață cu mascații ...
Mama fraților Pian a fost înmormântată. Elvis Pian a plâns-o pe cea care i-a dat viață cu mascații lângă el
A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită, dar… Ispita de la Insula iubirii, părăsită ...
A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită, dar… Ispita de la Insula iubirii, părăsită înainte de nuntă! Anturaje nepotrivite, dezmăț total și… mult scandal!
România, lovită de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
România, lovită de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Marilu Dobrescu, mesaj subtil pentru Iustin Petrescu: ”Ce bună e viața când nu te mai fură nimeni ...
Marilu Dobrescu, mesaj subtil pentru Iustin Petrescu: ”Ce bună e viața când nu te mai fură nimeni la bani”
Baba Vanga, previziune sumbră pentru sfârșitul lui 2025: ”O apocalipsă se apropie!”
Baba Vanga, previziune sumbră pentru sfârșitul lui 2025: ”O apocalipsă se apropie!”
Vezi toate știrile
×