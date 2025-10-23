Deși la începutul serii părea foarte sigur pe el și optimist, Marian Grozavu nu a avut prea mult noroc și a pierdut împotriva ispitei Mattia! În a doua rundă, italianul l-a pus la pământ și a ieșit astfel învingătorul luptei de MMA. CANCAN.RO a vorbit cu iubitul Biancăi înainte și după ce a încercat să îl învingă pe rivalul său de la Insula Iubirii. Prima reacție oficială după ce a fost bătut, doar mai jos!

Marian Grozavu și Mattia și-au declarat război total, după ce italianul s-a apropiat considerabil de Bianca Dan, iubita concurentului de la Insula Iubirii. Când s-au reîntors acasă din Thailanda, domnul Marian a provocat ispita masculină în RXF. Marea confruntare a avut loc chiar aseară, iar majoritatea concurenților emisiunii de la Antena 1 au fost prezenți pentru a-și susține favoritul.

Din păcate pentru Marian, șansele nu au fost de partea sa! N-a fost deloc cu noroc aseară! În ciuda faptului că bărbatul a dominat prima rundă, iar oamenii credeau că el va fi marele câștigător al luptei de MMA, Mattia și-a luat rapid revanșa în cea de a doua rundă. Când iubitul Biancăi se aștepta mai puțin, ispita l-a pus la pământ și l-a imobilizat acolo până când el a fost declarat învingător.

CANCAN.RO a stat de vorbă cu domnul Marian cu câteva clipe înainte de a intra în cușcă, iar acesta părea foarte încrezător în forțele proprii.

Mă simt extraordinar! Sunt pregătit, sunt gata! Nu am emoții. Prima dată e mai greu, după te obișnuiești! Poate va fi și o revanșă. Am venit cu mulți susținători, Bianca, Claudiu, Maria, multe ispite. Cam 80% din Insulă sunt aici și cam toți sunt cu mine! Cred că sunt cea mai bună versiune a mea de până acum. În aceste două săptămâni, chiar am dat tot din mine. Am făcut tot ce am putut. Am avut două, trei antrenamente pe săptămână. Bianca are cele mai mari emoții. Este lângă mine. Pentru ea, nu contează rezultatul, la sfârșitul zilei, tot învingător voi fi!, a declarat concurentul de la Insula Iubirii fix înainte cu câteva momente de a începe lupta.

Marian Grozavu, prima reacție după Mattia l-a învins

Deși a fost bătut în cușcă, participantul de la Antena 1 nu se lasă deloc! După ce Mattia l-a învins, Marian Grozavu vrea revanșa! Nu vrea să lase lucrurile deloc așa, și-a propus să se antreneze și mai intens pentru a câștiga împotriva ispitei care aproape i-a sedus partenera în Thailanda.

Mă simt bine după primul meci. Am dat tot ce am putut după două săptămâni de antrenamente. Aici, pe pumn, sunt dinții lui Mattia! Cred că am ieșit mai faultat de la antrenamente decât după lupta cu Mattia! (…) Am avut emoții, dar nu mari, pentru că totuși era ceva nou pentru mine. Știu că puteam mai mult, dar am făcut o greșeală tehnică. Am auzit-o pe Bianca, a fost lângă mine, dar când ești acolo, ești focusat doar pe ceea ce ai de făcut. Nu îmi pare rău că am intrat în cușcă și iau în calcul o revanșă! Absolut! Îl provoc încă de pe acum pe Mattia!, a dezvăluit domnul Marian, imediat după ce a ieșit din cușca de MMA.

Nu doar Marian se declară mulțumit de prestația sa de aseară, ci și antrenorul Yamato Zaharia, care se arată foarte încântat de parcursul învățăcelului său.

Lumea se aștepta să iasă mult mai bubuit, dar uite că pitbullul meu s-a dus și a dat. Numai el a fost pe pas înainte, asta pentru cei care comentează că are voce de femeie! A dominat prima rundă, acum nu știu ce au văzut arbitrii, nu pot să îmi dau cu părerea, dar s-a dus la atac, mi-a plăcut mult de el, mai ales că la pauză Marian nu era terminat fizic, ci Mattia. În rest, asta este! , a adăugat Yamato Zaharia, antrenorul concurentului de la Insula Iubirii.

