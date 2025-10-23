Cuplu-surpriză după Insula Iubirii: Mattia + Andrușca, filmați sărutându-se după gala RXF

Azi noapte, după ce l-a bătut în ringul RXF pe Marian Grozavu, Mattia a fost protagonistul unui moment impresionant, despre care, probabil se va vorbi multă vreme de acum înainte. Lupta dintre celebrul italian de la Insula Iubirii și Marian Grozavu, a fost una intensă, dar, abia după gongul final, a început adevăratul spectacol.

Mattia a fost felicitat în ring de cinci dintre fostele sale colege de la Insula Iubirii, dar apropierea de una dintre ispite a atras imediat atenția tuturor. Deși atmosfera era una extrem de relaxată, apropierea lui Mattia de Andrușca, a fost mai mult decât una… amicală.

Cuplu-surpriză după Insula Iubirii

Cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat în fața camerelor fără să țină cont de cei din jur. Cu zâmbetul pe buze și fericit pentru victorie, Mattia a luat microfonul și a întrebat tare și hotărât „Ia ziceți, fetelor, care vrea să fie viitoarea soție a mea?”. Publicul a început să aplaude, iar prima care a reacționat a fost chiar Andrușca, care, fără să ezite, a strigat: „Eu sunt! Eu sunt soția ta”! Momentul a ridicat toată sala în picioare.

După despărțirea de Andrei Lemnaru, Andrușca este din nou o femeie liberă și pare mai hotărâtă ca niciodată să își trăiasca viața după bunul său plac. După sărutul de la gala RXF, fanii s-au întrebat dacă nu cumva între ispita Mattia și ispita Andrușca există mai mult decât o simplă prietenie. Nu ar fi surprinzător să îi vedem, de data aceasta, la Insula Iubirii, însă nu ca ispite așa cum a obișnuit publicul, ci, în calitate de cuplu.

La emisiunea din Thailanda, Andrușca și Andrei Lemnaru au format un cuplu extrem de iubit de cei care i-au urmărit. Ajunși în România, lanțul de iubire s-a rupt din cauza lui Andrei, care nu s-a simțit în largul lui după despărțirea de Ella. Mai mult decât atât, Andrușca a încercat să fie alături de el și să îl susțină, dar cei doi au ajuns la despărțire.

