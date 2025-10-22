Mattia a câștigat lupta cu Marian Grozavu, de la RXF. Gestul neașteptat pe care l-a făcut ispita de la Insula Iubirii, la finalul meciului

Deși Insula Iubirii s-a terminat, conflictul dintre Marian Grozavu și ispita Mattia nu s-a stins. Iar pentru a nu lăsa lucrurile nerezolvate, cei doi și-au reglat conturile în această seară, 22 octombrie, în cușca RXF. După ce s-au antrenat intens, adversarii și-au arătat „talentul” în ring. Ei bine, fără alte momente de suspans… Mattia Carnessali este învingătorul!

Una dintre cele mai dure confruntări de la bonfire-ul final a fost cea dintre Marian Grozavu și ispita Mattia. Cei doi aproape că au uitat de Bianca și au purtat mai mult un război al orgoliilor. Rivalitatea dintre ei nu s-a stins, iar lupta finală s-a dat în ring. Bianca a privit totul de pe margine și i-a făcut galeria domului Marian, care a ieșit însă pierzător.

Mattia a câștigat lupta cu Marian Grozavu, de la RXF

Spiritele au fost tensionate în gala RXF din această seară. Toată lumea a așteptat cu sufletul la gură confruntarea acerbă dintre cei doi rivali de la Insula Iubirii. Atunci când a venit momentul, fiecare și-a făcut apariția în ring în stilul caracteristic.

Mattia nu a renunțat la titulatura de ispită. Și-a făcut apariția călcând apăsat, înconjurat de domnișoare și tot acestea au fost cele care l-au dezbrăcat și l-au pregătit pentru intrarea în cușcă.

Domnul Marian a venit însoțit de partenera sa, iar Bianca l-a pregătit temeinic înainte de meci și tot ea a fost ce care l-a consolat după înfrângere. Cei doi s-au luptat ca la carte, însă, la final, Mattia a fost cel care și-a adjudecat victoria.

După ce câștigătorul a fost anunțat, cei doi și-au strâns mâna, iar Mattia a dovedit că nu îi poartă deloc pică domnului Marian. La final de meci, ispita și-a îmbrățișat rivalul, semn că după această confruntare securea războiul a fost îngropată.

Inițial, lupta a părut una echilibrată. În prima runda cei doi adversari au tatonat terenul, nu s-au împărțit prea multe lovitori, însă domnul Marian a dominat. Dar, în a doua rundă situația s-a schimbat. Mattia l-a prins pe Marian cu grada jos, l-a amețit cu câțiva pumni și l-a trântit la pământ. Nu a mai durat mult și arbitrul a oprit meciul, declarându-l învingător pe Mattia Carnessali.

