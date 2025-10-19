Acasă » Exclusiv » Se încinge ringul la RXF! Marian Grozavu e de neoprit și promite spectacol total: „Îi voi muta dinții lui Mattia din față, în spate”

Se încinge ringul la RXF! Marian Grozavu e de neoprit și promite spectacol total: „Îi voi muta dinții lui Mattia din față, în spate”

De: Bianca DrăganDaiana Chiriac 19/10/2025 | 15:55

Marian Grozavu se pregătește intens, pe ultima sută de metri, înainte de marele meci, din gala RXF, cu ispita Mattia. Antrenamentele sunt dure, iar rezultatele se văd, la fel și vânătăile cu care s-a ales în timpul pregătirilor. Cu Yamato Zaharia în postura de antrenor, fostul concurent de la Insula Iubirii este ferm convins că el va fi cel care va ieși învingător. CANCAN.RO a mers și le-a luat pulsul, la cald, de la antrenamente, iar în interviul în exclusivitate, atât maestrul, cât și învățăcelul, au dat tot din casă! Cu ce replici a lovit de data aceasta iubitul Biancăi, dar și care sunt colegii de emisiune care îl susțin, aflați imediat!

Se anunță o luptă incendiară pe 22 octombrie, în gala RXF. Într-un colț îl avem pe Mattia, ispita masculină care a atentat la inima Biancăi, iar de partea cealaltă a ringului, pe Marian Grozavu, care vrea să-și regleze conturile și să-i aplice o corecție pe măsură.

Marian Grozavu se pregătește intens cu Yamato Zaharia pentru meciul cu Mattia, din gala RXF
Marian Grozavu se pregătește intens cu Yamato Zaharia pentru meciul cu Mattia, din gala RXF

S-a antrenat de zor cu Yamato Zaharia, care l-a transformat atât fizic, cât și psihic, iar acum, fostul concurent de la Insula Iubirii e pregătit să-l distrugă pe oponentul lui.

Marian Grozavu, pregătit pentru meciul cu Mattia

Antrenorul Yamato Zaharia nu-l menajează deloc pe Marian, vrea să scoată din el un campion. Iar cum iubitul Biancăi dă totul la antrenamente, s-a ales și cu un ochi vânăt și mai multe lovituri.

CANCAN.RO: Bună, Yamato! Bună, Marian! Spuneți-mi, de ce ne-am adunat astăzi aici? Cine începe, cine ia cuvântul?

Yamato Zaharia: Ne-am adunat astăzi aici pentru o ocazie unică, specială. Să-l vedem pe Marian la antrenament.

Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Marian Grozavu: După cum vezi, Yamato mă ia foarte tare. Și ochiul e puțin umflat, mi-a scăpat una.

CANCAN.RO: E ochiul care se zbătea la insulă?

Marian Grozavu: Da, care vibra. Antrenamentele sunt foarte dure. Adică Yamato nu mă lasă deloc. În fiecare zi îmi dă, după cum vezi.

Yamato Zaharia: Dar eu i-am spus, motivația și determinarea pe care o are Marian nu o au mulți care vin să facă pentru ei, sau care vor să iasă campioni. Deci mulți ar putea să ia chestia asta de la Marian, să învețe determinarea și motivația. Asta m-a și făcut să accept să-l antrenez. Pentru că m-au sunat vreo 3-4 persoane să-l antrenez.

CANCAN.RO: Și de ce l-ai vrut atât de mult pe Yamato?

Marian Grozavu: Ce văd în Yamato, văd și în mine. Sunt niște chestii, nu știu, determinare. Este o persoană foarte respectoasă. Și văd determinarea și voința pe care mi-aș dori eu foarte mult să am de la el.

CANCAN.RO: Văd că ai ochiul vânăt, ai și niște vânătăi pe picioare. Spune-mi, cum te simți din punct de vedere psihic?

Marian Grozavu: Eu sunt foarte bine pregătit. De când am lansat provocarea, știam la ce mă bag. Cu ajutorul Yamato, sunt aici și vreau să arăt tot ce pot.

CANCAN.RO: Spune-mi care sunt punctele forte ale lui Marian.

Yamato Zaharia: Nu o să renunțe, o să meargă până la capăt. Uite, nu se antrenează doar cu mine și cu Greuceanu și cu colegul meu, Gabriel, care trag de el tare de tot. Deci trag de el și nu-l lasă deloc să renunțe. Dacă Marian pierde meciul ăla, dar el a luptat acolo până la capăt, și ajunge acasă și după își face duș și stă în baia acolo și zice bă, atât am putut acum, mai mult n-am putut. Atunci, aia e, unul trebuie să piardă. Și mă bucur că lumea nu-l ia în serios. Că o să fie surpriza mai mare.

Fostul concurent de la Insula Iubirii, pregătit să-l distrugă în ring pe oponentul lui.
Fostul concurent de la Insula Iubirii, pregătit să-l distrugă în ring pe oponentul lui.

CANCAN.RO: Ți-e teamă de Mattia?

Marian Grozavu: Absolut deloc. Nu. De-asta lucrez în fiecare zi, mental trebuie să stau bine.

CANCAN.RO: Ai grijă și la alimentație? Ții vreo dietă, ceva de genul, acum?

Marian Grozavu: Absolut. Uite de la mine, deja am slăbit 5 kg în două săptămâni.

Marian Grozavu: „Îi voi muta dinții lui Mattia din față, în spate”

Încrederea este la cote maxime, iar amenințările nu au contenit să apară. Marian i-a făcut o „promisiune” italianului. Pe lângă faptul că plănuiește să-i facă o corecție dentară, i-a mai transmis că și pastele s-ar putea să le mănânce cu…paiul.

CANCAN.RO: Când și ce ai vorbit ultima oară cu Mattia?

Marian Grozavu: Ultima oară am avut confruntarea directă, când am avut interviu, față-înfață. Ne-am adresat niște cuvinte dure, pe care pot să le pun în aplicație, când ii voi muta dinții, din față în spate. Și s-ar putea ca pastele să le mănânce de acum cu paiul, după meci.

CANCAN.RO: Ce părere are Bianca? Are emoții în ceea ce te privește?

Marian Grozavu: Bianca mă susține, are încredere în mine. De asta, fiecare dată, când am o zi mai proastă, după o zi de muncă, ea mă încurajează. Ea îmi face geanta, îmi pregătește toate pastile, tot ce trebuie să fac, e suportul meu moral.

CANCAN.RO: Am văzut pe internet, printre comentarii, că sunt și oameni un pic mai răutăcioși, care glumesc și spun că cine va câștiga, o va lua pe Bianca. Te deranjează aceste comentarii?

Marian Grozavu: Știi cum e, ei comentează la mine, dar eu sunt aici. Ei să comenteze, dar eu știu ce am de făcut.

CANCAN.RO: Pare că v-ați antrenat o perioadă destul de scurtă de timp.

Yamato Zaharia: Da, e o perioadă destul de scurtă pentru antrenant. Am văzut și eu comentariile alea astea cu filmul, cum a plecat de la mine și Neveu. Toată lumea acum visează numai filme, ce credeți? Doar Neveu poate să facă filme proaste. Da, e o perioadă scurtă de timp și am văzut multe comentarii în care spuneau dom’le, învață-l să țină garda, învață-l să facă aia. Nu ai cum să-i dai atâta informație unui om care nu a mai făcut asta în carieră, nu poate să asimileze.

CANCAN.RO: Dintre colegii de la Insulă, cine te susține?

Marian Grozavu: Am foarte mulți din partea ispitelor și aproape toate cuplurile. Acum probabil Cristi și Francesca vor fi de partea lui Mattia, dar toate celelalte cupluri vor fi de partea mea, și câteva ispite masculine și probabil și feminine.

CANCAN.RO: Spune-mi un mesaj pentru Mattia. Sperie-l așa un pic, să vadă cu cine se pune.

Marian Grozavu: Mattia, ești pregătit? Deci după 23 îți dau cuvântul meu de onoare că vei mânca cu paiul, nu cu furculița.

Rămâne de văzut cine va ieși învingător. Așteptăm cu sufletul la gură meciul în gala RXF, unde a fost lansată campania “Premiu Garantat”, iar înscrierea este rapidă și complet gratuită! Intra pe link şi vezi ce poţi câştiga! (VEZI AICI)

CITEȘTE ȘI: Nu l-a iertat după ce i-a sedus iubita la Insula Iubirii şi… Marian Grozavu vrea să-l anihileze pe Mattia cu ajutorul lui Yamato Zaharia!

NU RATA: Temerea care i-a zdruncinat încrederea lui Marian Grozavu înainte de duelul cu Mattia. Iubitul Biancăi de la Insula Iubirii nu mai are liniște

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la viața de mămică”
Exclusiv
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la…
Mihaela Bilic, în pragul “depresiei culinare”! A rămas șocată de ce NU a găsit pe rafturile unui supermarket din București: ”Am plecat dezamăgită și speriată!” | EXCLUSIV
Exclusiv
Mihaela Bilic, în pragul “depresiei culinare”! A rămas șocată de ce NU a găsit pe rafturile unui supermarket…
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul a fost închis / Reacțiile oficialilor francezi
Mediafax
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul...
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile...
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid
Mediafax
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul...
Parteneri
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Click.ro
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
Digi 24
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul....
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
kanald.ro
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general:
kfetele.ro
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri...
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină...
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
Romania TV
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
Capital.ro
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025
Gandul.ro
Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
as.ro
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut...
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până târziu în noiembrie. L-a fermecat inclusiv pe George Clooney
Fanatik.ro
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până...
Dezvăluiri uluitoare! Antrenorul român și-a prins fotbaliștii jucând poker și i-a pedepsit într-un mod genial
Fanatik.ro
Dezvăluiri uluitoare! Antrenorul român și-a prins fotbaliștii jucând poker și i-a pedepsit într-un mod genial
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează ...
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la viața de mămică”
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital
Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante
Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante
Test de inteligență | Care dintre acești doi clienți nu are bani pentru a-și plăti nota?
Test de inteligență | Care dintre acești doi clienți nu are bani pentru a-și plăti nota?
Iulian Vântur și Salman Khan, în doliu. S-a stins din viață la 42 de ani
Iulian Vântur și Salman Khan, în doliu. S-a stins din viață la 42 de ani
BANC | Leul iese dimineața nervos din casă
BANC | Leul iese dimineața nervos din casă
Vezi toate știrile
×