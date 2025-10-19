Se încinge ringul la RXF! Marian Grozavu e de neoprit și promite spectacol total: „Îi voi muta dinții lui Mattia din față, în spate”

Marian Grozavu se pregătește intens, pe ultima sută de metri, înainte de marele meci, din gala RXF, cu ispita Mattia. Antrenamentele sunt dure, iar rezultatele se văd, la fel și vânătăile cu care s-a ales în timpul pregătirilor. Cu Yamato Zaharia în postura de antrenor, fostul concurent de la Insula Iubirii este ferm convins că el va fi cel care va ieși învingător. CANCAN.RO a mers și le-a luat pulsul, la cald, de la antrenamente, iar în interviul în exclusivitate, atât maestrul, cât și învățăcelul, au dat tot din casă! Cu ce replici a lovit de data aceasta iubitul Biancăi, dar și care sunt colegii de emisiune care îl susțin, aflați imediat!

Se anunță o luptă incendiară pe 22 octombrie, în gala RXF. Într-un colț îl avem pe Mattia, ispita masculină care a atentat la inima Biancăi, iar de partea cealaltă a ringului, pe Marian Grozavu, care vrea să-și regleze conturile și să-i aplice o corecție pe măsură.

S-a antrenat de zor cu Yamato Zaharia, care l-a transformat atât fizic, cât și psihic, iar acum, fostul concurent de la Insula Iubirii e pregătit să-l distrugă pe oponentul lui.

Marian Grozavu, pregătit pentru meciul cu Mattia

Antrenorul Yamato Zaharia nu-l menajează deloc pe Marian, vrea să scoată din el un campion. Iar cum iubitul Biancăi dă totul la antrenamente, s-a ales și cu un ochi vânăt și mai multe lovituri.

CANCAN.RO: Bună, Yamato! Bună, Marian! Spuneți-mi, de ce ne-am adunat astăzi aici? Cine începe, cine ia cuvântul?

Yamato Zaharia: Ne-am adunat astăzi aici pentru o ocazie unică, specială. Să-l vedem pe Marian la antrenament.

Marian Grozavu: După cum vezi, Yamato mă ia foarte tare. Și ochiul e puțin umflat, mi-a scăpat una.

CANCAN.RO: E ochiul care se zbătea la insulă?

Marian Grozavu: Da, care vibra. Antrenamentele sunt foarte dure. Adică Yamato nu mă lasă deloc. În fiecare zi îmi dă, după cum vezi.

Yamato Zaharia: Dar eu i-am spus, motivația și determinarea pe care o are Marian nu o au mulți care vin să facă pentru ei, sau care vor să iasă campioni. Deci mulți ar putea să ia chestia asta de la Marian, să învețe determinarea și motivația. Asta m-a și făcut să accept să-l antrenez. Pentru că m-au sunat vreo 3-4 persoane să-l antrenez.

CANCAN.RO: Și de ce l-ai vrut atât de mult pe Yamato?

Marian Grozavu: Ce văd în Yamato, văd și în mine. Sunt niște chestii, nu știu, determinare. Este o persoană foarte respectoasă. Și văd determinarea și voința pe care mi-aș dori eu foarte mult să am de la el.

CANCAN.RO: Văd că ai ochiul vânăt, ai și niște vânătăi pe picioare. Spune-mi, cum te simți din punct de vedere psihic?

Marian Grozavu: Eu sunt foarte bine pregătit. De când am lansat provocarea, știam la ce mă bag. Cu ajutorul Yamato, sunt aici și vreau să arăt tot ce pot.

CANCAN.RO: Spune-mi care sunt punctele forte ale lui Marian.

Yamato Zaharia: Nu o să renunțe, o să meargă până la capăt. Uite, nu se antrenează doar cu mine și cu Greuceanu și cu colegul meu, Gabriel, care trag de el tare de tot. Deci trag de el și nu-l lasă deloc să renunțe. Dacă Marian pierde meciul ăla, dar el a luptat acolo până la capăt, și ajunge acasă și după își face duș și stă în baia acolo și zice bă, atât am putut acum, mai mult n-am putut. Atunci, aia e, unul trebuie să piardă. Și mă bucur că lumea nu-l ia în serios. Că o să fie surpriza mai mare.

CANCAN.RO: Ți-e teamă de Mattia?

Marian Grozavu: Absolut deloc. Nu. De-asta lucrez în fiecare zi, mental trebuie să stau bine.

CANCAN.RO: Ai grijă și la alimentație? Ții vreo dietă, ceva de genul, acum?

Marian Grozavu: Absolut. Uite de la mine, deja am slăbit 5 kg în două săptămâni.

Marian Grozavu: „Îi voi muta dinții lui Mattia din față, în spate”

Încrederea este la cote maxime, iar amenințările nu au contenit să apară. Marian i-a făcut o „promisiune” italianului. Pe lângă faptul că plănuiește să-i facă o corecție dentară, i-a mai transmis că și pastele s-ar putea să le mănânce cu…paiul.

CANCAN.RO: Când și ce ai vorbit ultima oară cu Mattia?

Marian Grozavu: Ultima oară am avut confruntarea directă, când am avut interviu, față-înfață. Ne-am adresat niște cuvinte dure, pe care pot să le pun în aplicație, când ii voi muta dinții, din față în spate. Și s-ar putea ca pastele să le mănânce de acum cu paiul, după meci.

CANCAN.RO: Ce părere are Bianca? Are emoții în ceea ce te privește?

Marian Grozavu: Bianca mă susține, are încredere în mine. De asta, fiecare dată, când am o zi mai proastă, după o zi de muncă, ea mă încurajează. Ea îmi face geanta, îmi pregătește toate pastile, tot ce trebuie să fac, e suportul meu moral.

CANCAN.RO: Am văzut pe internet, printre comentarii, că sunt și oameni un pic mai răutăcioși, care glumesc și spun că cine va câștiga, o va lua pe Bianca. Te deranjează aceste comentarii?

Marian Grozavu: Știi cum e, ei comentează la mine, dar eu sunt aici. Ei să comenteze, dar eu știu ce am de făcut.

CANCAN.RO: Pare că v-ați antrenat o perioadă destul de scurtă de timp.

Yamato Zaharia: Da, e o perioadă destul de scurtă pentru antrenant. Am văzut și eu comentariile alea astea cu filmul, cum a plecat de la mine și Neveu. Toată lumea acum visează numai filme, ce credeți? Doar Neveu poate să facă filme proaste. Da, e o perioadă scurtă de timp și am văzut multe comentarii în care spuneau dom’le, învață-l să țină garda, învață-l să facă aia. Nu ai cum să-i dai atâta informație unui om care nu a mai făcut asta în carieră, nu poate să asimileze.

CANCAN.RO: Dintre colegii de la Insulă, cine te susține?

Marian Grozavu: Am foarte mulți din partea ispitelor și aproape toate cuplurile. Acum probabil Cristi și Francesca vor fi de partea lui Mattia, dar toate celelalte cupluri vor fi de partea mea, și câteva ispite masculine și probabil și feminine.

CANCAN.RO: Spune-mi un mesaj pentru Mattia. Sperie-l așa un pic, să vadă cu cine se pune.

Marian Grozavu: Mattia, ești pregătit? Deci după 23 îți dau cuvântul meu de onoare că vei mânca cu paiul, nu cu furculița.

Rămâne de văzut cine va ieși învingător. Așteptăm cu sufletul la gură meciul în gala RXF

