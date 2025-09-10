Lala are o idee genială! Cine ar trebui să fie viitoare ispite la Insula Iubirii: „Ar fi nebunie. Aș face petiție”

Lala, fosta ispită de la Insula Iubirii, a venit cu o idee genială pentru producătorii show-ului fenomen! Tânăra a susținut că ar face o petiție în speranța că i se va îndeplini dorința. Află, în articol, cine ar trebuie să fie viitoare ispite!

Larisa Mârtan, cunoscută drept Lala, a fost ispită în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii. După terminarea emisiunii de pe Antena 1, viața ei a luat o întorsătură neașteptată. Tânăra s-a căsătorit și a devenit mămică pentru prima dată. Totuși, urmărește în continuare producția de la Antena 1. De asemenea, în urma participării, a câștigat popularitate și este urmărită de zeci de mii de oameni. Astfel, ea preferă să discute, uneori, cu internauții despre show-ul fenomen.

Ce idee a avut Lala în legătură cu ispitele de la Insula Iubirii

Recent, Lala a ieșit în oraș cu un prieten. Cei doi au dezbătut sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii. Show-ul tocmai ce s-a încheiat și a făcut furori în toată țara. Ei bine, cu această ocazie, fosta ispită s-a lăudat cu o idee genială.

Larisa Mârtan le-a propus producătorilor să aducă, printre ispite, și foste iubite ale concurenților. Tânăra crede că show-ul ar fi garantat într-un astfel de context. Mai mult decât atât, ea a susținut că ar fi în stare să facă o petiție pentru a i se îndeplini dorința.

„Dezbăteam cu prietenul meu sezonul 9 din Insula Iubirii și ne gândeam cum ar fi ca, în următoarele sezoane, din 10 ispite 5 să fie fostele concurenților. Eu cred că ar fi tare amuzant, mai ales la cât a vorbit și domnul Marian de fosta lui soție. Eu cred că ar fi acolo nebunie. Aș face petiție pentru așa ceva”, a spus Lala pe Instagram.

Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen în România. Multe seri la rând, emisiunea a fost lider de audiență. În intervalul 20:28-24:40, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, finala show-ului de la Antena 1 a înregistrat 8.4 puncte de rating și 35.6% cotă de piaţă, conform informațiilor oferite de Kantar Media.

La nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul cu 6.5 puncte de rating și 22.8% cotă de piață, spre deosebire de ProTV care avea 4.4 puncte de rating și 15.5% cotă de piață. La nivel național Antena 1 s-a clasat pe primul loc înregistrând 6.2 puncte de rating și 22.3% cotă de piață, față de PRO TV care avea 5 puncte de rating și 18.0% cotă de piață. Minutul de maximă audiență a fost atins de la ora 22:41 unde peste 1,4 milioane de telespectatori au stat cu sufletul la gură în fața televizoarelor.

