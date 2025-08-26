Acasă » Știri » Ispita Lala rupe tăcerea despre controversata ei rochie de mireasă! E sau nu a nașei? „Mi s-a…”

Ispita Lala rupe tăcerea despre controversata ei rochie de mireasă! E sau nu a nașei? „Mi s-a…"

De: Alina Drăgan 26/08/2025 | 20:14
Ispita Lala rupe tăcerea despre controversata ei rochie de mireasă /Foto: Instagram
În weekend-ul ce a trecut a fost sărbătoare mare pentru una dintre fostele ispite de la Insula Iubirii. Larisa Mârtan, cunoscută publicului drept Lala, a făcut un pas important în viața ei. Fosta ispită din sezonul 8 al emisiunii de la Antena 1 a îmbrăcat rochia de mireasă și a ajuns în fața altarului. Evenimentul nu a trecut neobservat de oamenii din mediul online, care au remarcat un detaliu interesant. Se pare că rochia ispitei ar fi semănat izbitor de mult cu cea pe care nașa acesteia a purtat-o atunci când a fost mireasă. Criticile au curs, iar acum fosta ispită le-a dat replica tuturor cârcotașilor.

În weekendul ce tocmai a trecut, Larisa Mârțan, ex-ispita Lala din sezonul 8 de la Insula iubirii, s-a căsătorit. Ziua de 23 august a fost cu adevărat specială pentru ea, pentru că, pe lângă cununia religioasă, a avut loc și botezul fiicei sale, Hazel Maria. Distracția a fost pe cinste, iar evenimentul a fost unul reușit. Totuși, au apărut și câteva comentarii negative care au enervat-o pe fosta ispită.

Ispita Lala rupe tăcerea despre controversata ei rochie de mireasă

În ziua cea mare, Lala a strălucit în rochia albă de mireasă. Ținuta spectaculoasă, cu volănașe fine, mâneci bufante și croi care îi punea în evidență silueta, i-a scos la iveală eleganța și trăsăturile. Lala a accesorizat rochia de mireasă cu un voal lung, bijuterii delicate și un buchet superb din bujori albi.

Primele imagini de la nuntă au apărut deja în mediul online, iar fanii au fost impresionați și s-au grăbit să o felicite pe Lala. Însă, ținuta miresei a stârnit un val de reacții și discuții aprinse. Rochia pe care a purtat-o bruneta ar fi fost aceeași pe care a purtat-o nașa ei – la nunta care a avut loc în urmă cu doi ani. Analizând asemănările dintre cele două ținute, voalul miresei este singurul care pare să fie schimbat (Vezi mai multe detalii AICI).

AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu...
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...
Ce rochie de mireasă a ales Lala /Foto: Instagram

Ei bine, după ce s-a creat vâlvă pe acest subiect, Lala nu s-a mai abținut și a reacționat. Evident, că fosta ispită a fost deranjată de insinuările făcute și le-a dat replica tuturor. Bruneta a explicat foarte clar că, din păcate, cu rochia de mireasă pe care ea a ales-o a fost o problemă și a rămas fără ea cu doar o lună înainte de nuntă.

Așa că Lala a trebuit să regândească rapid ținuta, însă rochia pe care a purtat-o nu este aceeași cu a nașei. Și chiar dacă ar fi fost, Lala nu vede nicio problemă în asta.

„Vă dați seama, am avut aceeași rochie ca a nașei mele. Păi cred că știe tot mapamondul că mie mi s-a anulat rochia cu o lună de zile înaintea nunții. Am căutat și eu rochii pe aici, pe acolo, n-am găsit niciun model pe placul meu.

Fetele care au nunta, cred că știu despre ce vorbesc, că nu te gândești într-o lună de zile ce rochie îți dorești să porți la nuntă. Păi eu mi-am ales rochia după foarte multe căutări. Faptul că mi s-a anulat, mi s-a anulat și asta este, din anumite motive. Dar asta nu este problema nimănui, în primul rând.

În al doilea rând, dacă este același model, nu înseamnă că este aceeași rochie, ci pur și simplu a fost un model care mie mi-a plăcut și, apropo, am avut același model și la rochia de la Dansul Mirilor. Asta nu înseamnă că este aceeași rochie.

Iar pe lângă asta și dacă ar fi fost aceeași rochie… este cumva problema voastră? Sau superstițiile astea vă urmăresc pe voi? Nu, mă urmăresc pe mine. Mie mi-ar aduce ghinion în căsnicie, nu vouă. Dar ce credeți? Suntem foarte bine. Și cu rochia asta și fără rochia asta. Chiar dacă este aceeași, chiar dacă nu este aceeași. Singura chestie este că nu este treaba voastră”, a spus Lala, în mediul online.

Detaliul halucinant de la nunta Lalei, ex-ispita de la Insula Iubirii! A cui ar fi rochia de mireasă purtată de brunetă

Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii, la nunta ispitei Lala! Imagini cu cel mai nou cuplu din showbiz

Alimentul pe care Prințesa Diana nu îl mai suporta deloc! Toată lumea îi servea acest fel de mâncare
Alimentul pe care Prințesa Diana nu îl mai suporta deloc! Toată lumea îi servea acest fel de mâncare
Horoscop 27 august 2025. Zodia care are o zi horror la job și e bârfită de colegi
Horoscop 27 august 2025. Zodia care are o zi horror la job și e bârfită de colegi
Mai mare rușinea! Ce salariu au cameristele din Spania, de fapt: „Ne-au hărțuit”
Mai mare rușinea! Ce salariu au cameristele din Spania, de fapt: „Ne-au hărțuit”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mihai Tudose
Tatăl studentei la Medicină, ucisă de iubit, mărturii TULBURĂTOARE. Motivul dureros pentru care ...
Tatăl studentei la Medicină, ucisă de iubit, mărturii TULBURĂTOARE. Motivul dureros pentru care a păstrat abonamentul la telefon al fiicei sale: „O sun cu speranța că…”
Trupurile neînsuflețite a doi români au fost găsite într-o groapă de gunoi din Spania! Care este ...
Trupurile neînsuflețite a doi români au fost găsite într-o groapă de gunoi din Spania! Care este principala ipoteză a polițiștilor
