Daniel Balaciu, condamnat la 7 ani de închisoare! Dana Roba tună și fulgeră după ce a aflat sentința: ”Așa arată tentativa de omor în România”

Dana Roba a fost din nu față în față cu Daniel Balaciu, fostul ei soț, omul care a încercat să o omoare cu mai multe lovituri de ciocan. După aproape doi ani de judecată, bărbatul și-a primit sentința și a fost condamnat la închisoare. Make-up artista a avut o criză de nervi atunci când a aflat cât de blânzi au fost judecătorii cu fostul ei partener.

Dana Roba a fost la un pas de moarte după ce Daniel Balaciu, fostul ei soț și tatăl copiilor ei, a încercat să o omoare cu mai multe lovituri de ciocan. De peste un an, cei doi se află în plin proces de divorț, iar fiecare înfățișare în instanță reprezintă un moment în care Dana Roba dă ochii cu cel care a vrut să-i curme viața. Deși a trecut prin momente cumplite, aceasta a continuat să lupte pentru a își face dreptate și să rămână puternică pentru a se ocupa în continuare de fetițele sale.

Marți, 15 octombrie 2024, Dana Roba a aflat pedeapsa pe care fostul ei soț a primit-o din partea judecătorilor. Pentru tentativă de omor Daniel Balaciu a fost condamnat la 7 ani de închisoare, sentință care i-a provocat o criză de nervi make-up artistei. În cadrul unei postări pe Instagram, aceasta și-a vărsat furia și a transmis un mesaj pentru parlamentarii din România. NU RATA: Gestul halucinant făcut de Daniel Balaciu în sala de judecată. Dana Roba, enervată la culme: ”Pe bune?!”

”Mi-a rupt toate degetele și încheieturile mâinilor. Tentativa de omor în România așa arată. Condamnarea lui în momentul de față este de 7 ani. Îmi doresc din toată inima ca cei din Parlament să vadă dacă fața lor ar păți așa ceva, ce lege ar da? Ce lege ar da cei din Parlament? M-am întâlnit din nou cu demonul care a încercat în urmă cu un an să-mi ia viața. Comportamentul lui față de mine era unul ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic.” a spus Dana Roba.

Chiar și în aceste condiții, Dana Roba nu își pierde încredere în judecători și speră ca Daniel Balaciu să obțină o pedeapsă cel puțin 15 ani de închisoare, dar și schimbarea încadrării de la tentativă de omor, la tentativă de omor calificat.

„Sunt foarte supărată, dar mai am totuși o speranță. Cred că dacă completul de judecată este format din două femei, Dumnezeu are putere să le deschidă ochii. Să vadă cu adevărat că a fost tentativă de omor calificat și nu tentativă de omor simplu, așa cum este el încadrat. Consider că Daniel Balaciu merită să stea acolo mai mult de șapte ani. Minim 15 ani merită să stea la închisoare și să-și revizuiască comportamentul”, a spus make-up artista pentru Fanatik.