Dana Roba a fost atacată în plină stradă de un bărbat! Agresorul a început să dea cu pumnii și cu bicicleta

Un nou incident alarmant atrage atenția asupra siguranței în trafic, după ce Dana Roba, cunoscut make-up artist și persoană publică din România, a fost implicată într-un moment de panică extremă petrecut în cursul dimineții. În timp ce se afla la volanul autoturismului său, alături de cele două fiice ale sale, Dana Roba a fost agresată în plină stradă de un biciclist, într-o scenă care a lăsat-o profund marcată atât pe ea, cât și pe copilele sale.

Evenimentul a avut loc într-o zonă circulată din oraș, în jurul orei la care părinții își duc copiii la școală. Potrivit vedetei, întreaga scenă s-a desfășurat într-un interval scurt de timp, dar cu o intensitate care a provocat un impact emoțional sever. După o simplă interacțiune în trafic, în care biciclistul i-ar fi tăiat calea, fără a exista un contact fizic între cele două mijloace de transport, bărbatul a reacționat violent și nejustificat.

Biciclistul s-ar fi întors din drum și, într-un acces de furie, a început să lovească mașina Danei Roba cu pumnii, urcându-se chiar pe capota acesteia. Comportamentul agresiv al bărbatului a fost extrem de periculos, în condițiile în care în autoturism se aflau și copilele minore ale vedetei, aflate în drum spre școală. Scena s-a petrecut sub ochii fetițelor, provocându-le o stare de șoc și teamă.

”Am făcut stânga să merg cu fetele la școală. Eram cu fetele în mașină, Chantal și Celine, de dimineață am plecat, totul bine. Prin fața mea mi-a tăiat calea un biciclist, am oprit, nu l-am lovit, am oprit în față cu vreo doi metri de el. Sunt foarte atentă la volan. Domnul a venit la mine la mașină, noi am trecut cu mașina, el s-a întors din drum. A venit să mă înjure”, a spus Dana Roba, la Știrile Antena Stars.