De: Paul Hangerli 08/01/2026 | 22:40
Jojo, pe vremea când situația era albastră. Dar doar la propriu
Jojo, sursa- arhiva CANCAN.RO

Poza ajunsă zilele acestea pe biroul redacției CANCAN.RO ne-a teleportat direct cu peste 20 de ani în urmă, într-o epocă în care Jojo era peste tot: în cluburi, la TV, în topuri, în relații și, uneori, în mijlocul unor mici „aventuri” care făceau deliciul presei.

Albinuța mondenă: din floare în floare, cu stil

Expresia „situația e albastră”, preluată din engleză și adoptată cu entuziasm pe plaiurile mioritice, descrie de obicei vremuri complicate, reci, confuze,triste. Desigur expresia contrastează maxim cu veselia și vitaliatea lui Jojo, pe numele adevărat Cătălina Alexandra Grama. În cazul ei situația a fost albastră dar strict cromatic. În rest? Explozie de energie, zâmbet permanent și o viață mondenă trăită pe repede-nainte, ca un playlist dat pe shuffle.

În imagine, Jojo stă pe un covor albastru, îmbrăcată într-o rochie de un albastru electric, de zici că putea alimenta jumătate din rețeaua națională. Bretele duble, curea cu strassuri, styling relaxat și un zâmbet ștrengăresc care pare că spune- Știu ceva ce voi nu știți!
Și chiar pare că știe. Pentru că în spatele ei se ghicește silueta unui domn misterios. Cine era? Nu știm. Nici atunci nu știam. Dar nici nu ne miră. În acea perioadă, Jojo făcea slalom printre relații cu eleganța unei albinuțe aflate într-o grădină botanică mondenă. Azi o floare, mâine alta, poimâine un breaking news.

Presa vremii ținea scorul, iar lista e, cum să zicem? Colorată? Printre numele care au „împărțit ceva” cu Jojo se numără: Vali Bărbulescu, Hienă de la Animal X,Liviu de la LA, Sorin Mitrea, sau Lucian de la formația ELGIE- nici noi nu mai știm ce cântau!
Relațiile? Scurte, intense, unele de două-trei nopți, altele de câteva săptămâni, exact cât să aibă presa material și Jojo experiență de viață. Unii au vorbit, alții au tăcut, unii au suspinat nostalgic, alții au fugit mâncând pământul, dar Jojo nu s-a plictisit nicio clipă.

Jojo, sursa- arhiva CANCAN.RO

De la „Kiki, Riki, Miki” la Divertis și „Otrava mea”

Între „Kiki, Riki, Miki” și Divertis, între muzică, televiziune și apariții care nu treceau neobservate, Jojo – supranumită de fani „prințesa în roz” – a intrat în lumea showbizului de la vârsta la care alții încă învățau tabla înmulțirii. A cântat, a prezentat, a făcut divertisment și chiar a bifat campanii serioase, inclusiv una antidrog, cu single-ul „Otrava mea”, lansat în română, engleză și franceză. Multă lume făcea caterincă, dar Jojo chiar punea suflet, influențată de o prietenă apropiată care se confrunta cu dependența.

Ca să intre în Divertis, Jojo a dat probă cu Toni Grecu și a trecut examenul fără restanțe. Deși avea licență în actorie și cocheta serios și cu Dreptul (da, avocatură, nu glumă), a ales scena, reflectoarele și aplauzele. Pentru că, vorba ei, a doua șansă nu vine cu program fix.

Privind acum fotografia, e imposibil să nu zâmbești. Jojo era „albastră rău” la ținută, dar roz pe dinăuntru. Optimistă, impulsivă, posesivă, sociabilă, certăreață când era cazul și mereu sinceră. O combinație care făcea ravagii, mai ales printre vedetele masculine ale vremii, care se perindau în jurul ei mai ceva ca invitații la o petrecere fără oră de închidere. Rămâne deci cum am stabilit! Situația era albastră doar în poze și sincer nu îi stătea rău! Jojo trăia colorat, intens și fără pauză de respirație.

