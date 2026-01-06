Julia Chelaru, sexy cu frâna trasă: poza din club cu cerceii statement

CANCAN.RO a pus mâna pe o poză care pare uitată printr-o garderobă de club din Bucureștiul anilor 2000, genul de imagine care miroase a fum, beat-uri dance și nopți lungi. În fotografie apare Julia Chelaru, la vremea când nu mai era în trupa Sexxy, dar încă era exact cum cânta: sexy și rea. Sau, mai corect spus, sexy, dar cu limite.

Suntem în jurul anului 2007. Julia era deja „la casa ei”, femeie așezată, căsătorită, cu viața sentimentală pusă la punct. Poate tocmai de aceea, deși se afla într-un club, ținuta ei nu urla, ci șoptea.

Cum arăta Julia Chelaru în anii 2000

Nu tu rochie de două degete, nu tu decolteu amețitor. În schimb, cizme lungi până la genunchi, din piele întoarsă, de foarte bun gust, o rochie neagră, sobră, cu paiete discrete, nimic strident. La gât, o inimioară fină, aproape timidă. Până aici, ai zice că avem de-a face cu o soție liniștită, venită la un pahar de vorbă, nu la club.

Șmecheria? Cerceii. Aici explodează tot conceptul. Din lobul urechii, literă cu literă, coboară cuvântul care a definit o epocă: S – E – X – Y. Mare. Clar. Vizibil. În ambele urechi. Ca să nu existe dubii. Julia părea că spune: „Sunt cuminte, dar nu v-am uitat”. Blițul i-a intrat direct în ochi sau poate poza în calmul acela de femeie care știe exact cine este. Cert e că o vedem cu ochii închiși, iar imaginea a rămas una dintre cele mai savuroase amintiri din nightlife-ul de atunci.

Unde s-a logodit Julia Chelaru

Povestea Julia Chelaru nu s-a scris doar pe ringul de dans. A avut romantism, aplauze spontane și cadre demne de cinema italian. „Pisica albă” a trupei Sexxy s-a logodit la Roma, acolo unde iubitul și managerul ei, Bogdan Jianu, a surprins-o cu un inel din aur alb cu diamant, cumpărat special din Peninsulă și oferit chiar la Fontana di Trevi. Deși visau la Paris, Roma a fost decorul perfect: aplauze de la turiști, un buchet imens de trandafiri roșii de la vânzătorii ambulanți și un moment care a făcut înconjurul prietenilor lor ca o legendă urbană.

Bogdan știa să fie romantic încă de la început. Cu ani înainte, pe plaja din Mamaia, îi desenase Juliei o cărare de lumânări presărată cu petale de trandafiri, de la discotecă până la malul mării. Julia, în schimb, știa să fie pragmatică. În timp ce își păstra silueta cu diete, fitness și multă disciplină, declara fără ocolișuri că și-ar asigura bustul pentru 20.000 de euro. Știa ce are și știa cât valorează.

Ce afaceri a avut Julia Chelaru

Dar adevărata maturizare a venit când a mutat energia din club direct în business. Julia s-a asociat cu o prietenă și a deschis restaurantul Xanadu, un loc cu specific internațional, transformat de ele într-un cadru romantic, cu pereți pictați, accent pe fructe de mare și pește gătit „altfel”, plus un desert-vedetă din meniu: „tortul Julia”. Nu era doar un nume pe firmă, ci implicare totală, de la concept la detaliu.

În paralel, a pus umărul la dezvoltarea clubului Essenza, unde și-a lansat proiectul muzical cu același nume, a inaugurat o școală de muzică și a revenit pe scenă cu single-uri și show-uri speciale. Petreceri tematice, invitați celebri, dress-code alb, recitaluri care închideau seara – Essenza a devenit un hub de nightlife cu amprentă personală.

A refuzat de cinci ori Playboy, invocând educația și principiile, dar a acceptat provocarea de a construi: muzică, restaurant, club, școală. S-a căsătorit, a cântat la propria nuntă, a împărțit luna de miere între Paris, Sicilia și Ibiza și a demonstrat că viața ei a fost mereu ca un refren dance: ritmată, calculată și memorabilă.

