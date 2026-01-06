Acasă » Știri » Julia Chelaru, sexy cu frâna trasă: poza din club cu cerceii statement

Julia Chelaru, sexy cu frâna trasă: poza din club cu cerceii statement

De: Paul Hangerli 06/01/2026 | 22:40
Julia Chelaru, sexy cu frâna trasă: poza din club cu cerceii statement
Julia Chelaru, sursa- CANCAN.RO

CANCAN.RO a pus mâna pe o poză care pare uitată printr-o garderobă de club din Bucureștiul anilor 2000, genul de imagine care miroase a fum, beat-uri dance și nopți lungi. În fotografie apare Julia Chelaru, la vremea când nu mai era în trupa Sexxy, dar încă era exact cum cânta: sexy și rea. Sau, mai corect spus, sexy, dar cu limite.

Suntem în jurul anului 2007. Julia era deja „la casa ei”, femeie așezată, căsătorită, cu viața sentimentală pusă la punct. Poate tocmai de aceea, deși se afla într-un club, ținuta ei nu urla, ci șoptea.

Cum arăta Julia Chelaru în anii 2000

Nu tu rochie de două degete, nu tu decolteu amețitor. În schimb, cizme lungi până la genunchi, din piele întoarsă, de foarte bun gust, o rochie neagră, sobră, cu paiete discrete, nimic strident. La gât, o inimioară fină, aproape timidă. Până aici, ai zice că avem de-a face cu o soție liniștită, venită la un pahar de vorbă, nu la club.

Șmecheria? Cerceii. Aici explodează tot conceptul. Din lobul urechii, literă cu literă, coboară cuvântul care a definit o epocă: S – E – X – Y. Mare. Clar. Vizibil. În ambele urechi. Ca să nu existe dubii. Julia părea că spune: „Sunt cuminte, dar nu v-am uitat”. Blițul i-a intrat direct în ochi sau poate poza în calmul acela de femeie care știe exact cine este. Cert e că o vedem cu ochii închiși, iar imaginea a rămas una dintre cele mai savuroase amintiri din nightlife-ul de atunci.

Julia Chelaru, sursa- CANCAN.RO

Unde s-a logodit Julia Chelaru

Povestea Julia Chelaru nu s-a scris doar pe ringul de dans. A avut romantism, aplauze spontane și cadre demne de cinema italian. „Pisica albă” a trupei Sexxy s-a logodit la Roma, acolo unde iubitul și managerul ei, Bogdan Jianu, a surprins-o cu un inel din aur alb cu diamant, cumpărat special din Peninsulă și oferit chiar la Fontana di Trevi. Deși visau la Paris, Roma a fost decorul perfect: aplauze de la turiști, un buchet imens de trandafiri roșii de la vânzătorii ambulanți și un moment care a făcut înconjurul prietenilor lor ca o legendă urbană.

Bogdan știa să fie romantic încă de la început. Cu ani înainte, pe plaja din Mamaia, îi desenase Juliei o cărare de lumânări presărată cu petale de trandafiri, de la discotecă până la malul mării. Julia, în schimb, știa să fie pragmatică. În timp ce își păstra silueta cu diete, fitness și multă disciplină, declara fără ocolișuri că și-ar asigura bustul pentru 20.000 de euro. Știa ce are și știa cât valorează.

Ce afaceri a avut Julia Chelaru

Dar adevărata maturizare a venit când a mutat energia din club direct în business. Julia s-a asociat cu o prietenă și a deschis restaurantul Xanadu, un loc cu specific internațional, transformat de ele într-un cadru romantic, cu pereți pictați, accent pe fructe de mare și pește gătit „altfel”, plus un desert-vedetă din meniu: „tortul Julia”. Nu era doar un nume pe firmă, ci implicare totală, de la concept la detaliu.

În paralel, a pus umărul la dezvoltarea clubului Essenza, unde și-a lansat proiectul muzical cu același nume, a inaugurat o școală de muzică și a revenit pe scenă cu single-uri și show-uri speciale. Petreceri tematice, invitați celebri, dress-code alb, recitaluri care închideau seara – Essenza a devenit un hub de nightlife cu amprentă personală.

A refuzat de cinci ori Playboy, invocând educația și principiile, dar a acceptat provocarea de a construi: muzică, restaurant, club, școală. S-a căsătorit, a cântat la propria nuntă, a împărțit luna de miere între Paris, Sicilia și Ibiza și a demonstrat că viața ei a fost mereu ca un refren dance: ritmată, calculată și memorabilă.

CITEȘTE ȘI:

Cum arăta Iuliana Marciuc la începutul anilor 2000. Era una dintre figurile-simbol ale Televiziunii Române

Înainte de Salman Khan și Bollywood, Iulia Vântur râdea cu Marius Moga și mânca sandvișuri, nu curry

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Știri
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”
Știri
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc…
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Adevarul
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă ...
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între ...
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate și trădare
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, ...
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, amenințată de soț: ”Ai furat milioane! Trebuie să-ți tragi ponoasele”
Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ...
Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ”De ce s-a oprit?”
Vezi toate știrile
×