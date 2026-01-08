Acasă » Exclusiv » Nemachiată, fără tocuri, fără filtre! Ramona Olaru nu se mai ascunde, după ce a fost pusă la zid de Alex Bodi

Nemachiată, fără tocuri, fără filtre! Ramona Olaru nu se mai ascunde, după ce a fost pusă la zid de Alex Bodi

De: Adrian Vâlceanu 08/01/2026 | 23:00
Nemachiată, fără tocuri, fără filtre! Ramona Olaru nu se mai ascunde, după ce a fost pusă la zid de Alex Bodi
Ramona Olaru a fost surprinsă de CANCAN.RO fără machiaj, absolut naturală, așa cum s-a născut ea ”în cucuruz”, cum declara Alex Bodi la emisiunea lui Dan Capatos. A avut o zi plină, iar noi am aflat ce a făcut șatena pentru a se relaxa în această perioadă destul de agitată pentru ea.

Ramona Olaru se ocupă în continuare de propria persoană, îndeosebi de partea fizică. După piscină, unde s-a dus evident nemachiată, urmează solarul de bronzat. Gest absolut responsabil în aceste zile fără soare, când fixarea vitaminei D în corp este imperioasă, mai ales că lipsa duce la stări depresive și n-are sens să se adâncească și mai mult în gânduri negative, în special după seria de emisiuni în care Alex Bodi a făcut-o cu ou și cu oțet pentru declarațiile ușor hazardate.

Ramona Olaru, fără makeup, fără tocuri, all natural

O carpatină superbă, și-a lăsat părul pe umeri și, cu toate că umblă cu niște pantaloni de flanelă roz și un pulover gri cam larg, încă i se pot citi formele senzaționale. Se uită în jur cu atenție, probabil să se asigure că nu o pândesc săracii de după boscheții de iarbă de pampas. Face niște pași uriași (e înaltă) și ajunge rapid la mașină, apoi pleacă spre bronzat.

Ramona Olaru nu se mai ascunde după scandalul cu Alex Bodi
Ramona Olaru nu se mai ascunde după scandalul cu Alex Bodi

Totuși, referitor la declarațiile Ramonei, în apărarea ei am putea spune că e normal ca anumite persoane să aibă fobii. De exemplu, declarația că ”mă sperie bărbații săraci” este un simptom al aporofobiei, adică teama sau aversiunea față de persoanele afectate de sărăcie. Altfel, da, Alex Bodi are dreptate. Cine a zis că oamenii normali nu au voie să aibă relații? Doar că nu vor avea relații cu asistenta de la Neatza. Foarte mulți bărbați nu sunt la propriu de nasul ei, pentru că Ramona are 1,8 metri înălțime, de exemplu. E foarte înaltă. Cu toate astea, suntem convinși că Ramona Olaru sigur este dispusă să tolereze anumite deficiențe la un bărbat putred de bogat, inclusiv partea cu înălțimea și a și dat declarații spumose în acest sens (vezi aici).

Fără filtre, fără make-up, all-natural
Fără filtre, fără make-up, all-natural

Potrivit lui Alex Bodi, ea ar trebui să le ofere șanse egale și bărbaților mai mici de statură, de exemplu. Ce ar trebui să facă biata Ramona, să se afișeze cu un bărbat de 1,65, să-l expună la ridicol în presa de scandal, mai ales dacă își pune și niște toculețe de 10-12 cm? Ar fi o adevărată cruzime din partea ei să-l vulnerabilizeze pe acel bărbat, care nu i-ar ajunge nici măcar la umeri și ar fi nevoit să umble cu o lădiță de lemn după el ca să o sărute, cum se întâmpla în filmul Tall Girl.

