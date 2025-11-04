Acasă » Știri » De ce Bianca Drăgușanu nu a fost însoțită de Gabi Bădălău la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară: „Eu i-am spus să vină”

De ce Bianca Drăgușanu nu a fost însoțită de Gabi Bădălău la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară: „Eu i-am spus să vină"

De: Alina Drăgan 04/11/2025 | 23:39
De ce Bianca Drăgușanu nu a fost însoțită de Gabi Bădălău la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară: „Eu i-am spus să vină”
Motivul pentru care Gabi Bădălău nu a mers la nunta lui Armin Nicoară 
Recent, Bianca Drăgușanu a intrat pentru prima data în postura de prezentator de evenimente. Ea a fost cea care a prezentat nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. S-a descurcat de minune, a schimbat trei ținute de-a lungul serii, însă nu a fost însoțită de nimeni. Gabi Bădălău nu a fost alături de ea, iar acum șatena a explicat motivul pentru care acesta a absentat de la nuntă.

Claudia Puican și Armin Nicoară au organizat la Timișoara petrecerea de nuntă și botez, iar evenimentul fabulos, cu peste 1.000 de invitați, a fost prezentat chiar de către Bianca Drăgușanu. Șatena s-a aflat pentru prima dată într-o astfel de postură și spune că i-a plăcut rolul de prezentator.

Experiența a fost una emoționantă pentru Bianca Drăgușanu, mai ales pentru că nu îi cunoștea personal pe miri. Se pare că Armin Nicoară și Claudia Puican o apreciază mult, așa că și-au dorit ca ea să fie prezentă la eveniment. Au contactat-o prin intermediul unei prietene comune, iar vedeta a acceptat imediat propunerea, simțindu-se onorată.

Motivul pentru care Gabi Bădălău nu a mers la nunta lui Armin Nicoară

Șatena s-a descurcat de minune și chiar a făcut furori la nunta lui Armin Nicoară. Însă, mulți s-au întrebat de ce aceasta a participat la eveniment singură și nu a venit însoțită de Gabi Bădălău. Ei bine, acum, Bianca Drăgușanu a făcut lumină în acest caz.

Se pare că partenerul ei o susține în tot ceea ce face și este mândru de ea. Și-ar fi dorit să o însoțească la nunta lui Armin Nicoară, însă nu a putut. Avea alte angajamente, așa că și-a lăsat iubita singură, de această dată.

„Să știi că a început să îmi placă să prezint evenimente și nunți (…) El (n.r. Gabi Bădălău) mă susține, el știe că sunt o femeie independentă, descurcăreață, eu îmi câștig banii singură, de când eram mică mi-am câștigat banii singură. Și e foarte mândru de mine, în contextul în care eu îmi permit orice, oricât, oriunde, oricât. (…)

Fiecare dintre noi are priorități, are chestii de făcut, eu i-am spus să vină. Nu a putut, nu că nu a vrut. Venea dacă putea”, a declarat Bianca Drăgușanu, la un Un Show Păcătos.

Bianca Drăgușanu și-a luat rolul în serios, dându-și toată silința la nunta lui Armin Nicoară. De asemenea, aceasta a vrut să arate cât mai bine, așa că s-a pregătit temeinic și a schimbat trei ținute pe parcursul evenimentului. Prima a fost o rochie tip sirenă din satin, a doua o rochie albastră cu paiete, iar a treia ținută a fost una clasică, șatena alegând o rochie neagră din dantelă.

Foto: Instagram

