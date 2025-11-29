Acasă » Știri » Cum arată bradul de Crăciun al Minodorei? Artista a fost aspru criticată pentru alegerea făcută

Cum arată bradul de Crăciun al Minodorei? Artista a fost aspru criticată pentru alegerea făcută

29/11/2025 | 14:39
Cum arată bradul de Crăciun al Minodorei? Artista a fost aspru criticată pentru alegerea făcută
Cum arată bradul de Crăciun al Minodorei
Ca în fiecare an, Minodora este prima care împodobește bradul. Vedeta are grijă ca toată casa să fie decorată de Crăciun chiar înainte de data de 1 decembrie. Și în acest an a făcut la fel și le-a prezentat și fanilor din mediul online rezultatul. Însă, Minodora a fost aspru criticată pentru alegerea făcută atunci când vine vorba de bradul de Crăciun.

Minodora deja a intrat în spirtul sărbătorilor de iarnă. Acesta nu a mai așteptat, a scos decorațiunile și a transformat casa. Atmosfera de sărbătoare s-a instaurat rapid, iar artista le-a prezentat și fanilor săi rezultatul și chiar le-a cerut părerea.

„Aștept părerea voastră dragii mei! În vârful bradului să las căciulița sau steaua? Cu căciuliță va fi un brad elegant-haios, iar cu steaua doar elegant”, a transmis Minodora.

Bradul de Crăciun al Minodorei /Foto: Facebook

Minodora, aspru criticată pentru alegerea făcută

Ei bine, deși Minodora s-a arătat entuziasmată, nu a durat mult și a avut parte de o surpriză neplăcută. Se pare că internauții nu au intrat în spiritul sărbătorilor și au adus critici pe bandă rulantă. Bradul de Crăciun al vedetei a fost aspru judecat.

Unii au considerat că artista s-a grăbit, că și-a decorat casa mult prea devreme. Alții au spus că brandul este unul prea mic, prea subțirel și decorat haotic. Văzând toate criticile, Minodora a veni cu replica pentru cârcotași.

„Beau cafeaua si citesc mesajele de la voi. Vreau să vă lămuresc în anumite privințe, vis-a-vis de ce mi-ați scris.

1 – «Bradul este prea slab, prea subțire, la valoarea ta trebuia unul mai gras», mai nu știu cum…Bradul este un brad slim (subțire), așa l-am vrut eu pentru a-l pune în colțul camerei. Nu este un brad așa cum îl știți voi; cel normal este gen tuia, să zic așa…

2 – «Este prea încărcat la tine». Da, recunosc, dar așa îmi place. Îmi plac foarte mult decorațiunile, pe MINE nu mă încurcă. În fiecare loc unde am pus decorațiuni, am creat o poveste în mintea mea. Că e încărcat… nici pe voi nu ar trebui să vă încurce, zic eu.

3 – «E prea devreme». Cine mă cunoaște știe că eu, în fiecare an, pe data de 1 decembrie, am toată casa decorată, ornată deja. Anul ăsta am terminat ieri, deoarece mâine plecăm la Nice și Monaco și ne întoarcem pe 5 decembrie, astfel încât, când mă întorc, nu mai lucrez să amenajez casa — va fi totul pe poziție, iar noi ne vom bucura și vom fi foarte fericiți! Să știți că eu, de fel, sunt foarte organizată. Ne lămurim? Ori ba?”, a fost reacția Minodorei.

Ce boală a evitat Minodora, după ce și-a micșorat stomacul: „Eram la un pas să fac…”

Minodora trăiește ca o regină! Ce nu face niciodată în casă: „Răsfățul meu dintotdeauna”

 

Foto: Facebook

