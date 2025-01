Ce boală a evitat Minodora, după ce și-a micșorat stomacul: „Eram la un pas să fac...”

Minodora a trecut prin schimbări majore și a reușit să slăbească 40 de kilograme. Deși astăzi a ajuns la greutatea dorită și este mulțumită de reușita ei, acest drum lung a fost periculos pentru sănătatea ei. Vedeta a mărturisit că a fost la un pas să se îmbolnăvească în lupta cu kilogramele.

După ce a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului, vedeta a reușit să slăbească 40 de kilograme cu ajutorul unei diete echilibrate și o atenție deosebită acordată alimentației. Totuși, Minodora a fost la un pas de a face diabet.

CITEȘTE ȘI: Calvarul prin care a trecut Minodora pe vremea când era doar un copil! Lipsurile de care s-a lovit: „Mâncam pâine cu untură și cu sare…”

După cum vă spuneam, Minodora a reușit să câștige lupta cu kilogramele și să ajungă la silueta mult dorită. Acum vedeta are 60 de kilograme, iar visul ei a devenit realitate. Cu toate astea, orice schimbare radicală vine cu consecințele ei. Vedeta a mărturisit că a fost foarte aproape de a face diabet.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operația de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Mă opresc la 60 de kilograme”, a mărturisit Minodora pentru Wowbiz.