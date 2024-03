Calvarul prin care a trecut Minodora pe vremea când era doar un copil! Lipsurile de care s-a lovit: „Mâncam pâine cu untură și cu sare...”

Minodora este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară, bucurându-se de un succes imens pe piața muzicală după ani întregi de carieră. A muncit pe brânci să ajungă unde este astăzi, iar copilăria i-a fost marcată de multe lipsuri. Artista este o fire modestă, care se bucură pentru ce a dobândit până acum, dar care nu uită greutățile prin care a trecut pe vremea când era doar un copil. Cât de greu i-a fost cântăreței la începuturile ei?

Minodora este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, având o carieră pentru care a muncit ani la rând. Începuturile ei în muzică nu au fost ușoare. A avut o copilărie grea, cu multe lipsuri și greutăți. Aceasta a mărturisit, că familia ei se chinuia să-i ofere tot ce avea nevoie, însă nu de multe ori reușea. Minodora a resimțit și lipsa bunătăților ori a hainelor, căci își dorea să aibă și ea ce vedea la alte fete.

„Pâine cu untură și cu sare. Era floare, iar la școală eram întrebată ce am la pachet. Spuneam că am pâine cu miere de albine. Nu vedeam în niciun caz miere de albină, n-aveam. Atât s-a putut, atât a fost. Lipsa asta de alimente, de haine, îmi doream și eu lucruri cum au celelalte fete, să am să mă îmbrac. Mama mergea la sârbi cu marfă de la noi și mai aducea de acolo chestii de mâncat, dar și unele hăinuțe. Mă bucura foarte tare. Câte o geacă. Se zbătea mama să avem așa ceva. Statul la coadă la lapte nu-l uităm. Abia așteptam să vină Crăciunul să avem portocale în pungă. Abia așteptam punga aia. Mâncam rar portocale”, a dezvăluit Minodora, în emisiunea „În Oglindă”.