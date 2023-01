Dezvăluirile emoționante făcute de Minodora. Cum și-a revenit artista, după decesul mamei: „A fost o telepatie între noi”

Minodora a trecut cu greu peste decesul mamei sale. A avut un șoc total în momentul în care a aflat că persoana care i-a dat viață nu mai este printre noi. În cadrul unui interviu, Minodora a făcut o serie de dezvăluiri despre cum a reușit să își revină, după pierderea suferită. Iată mai jos, în articol, ce a spus cântăreața.

În vara lui 2022, Minodora a trecut prin momente extrem de grele. Cântăreața și-a pierdut mama și, timp de șase săptămâni, nu a vrut să vorbească despre acest eveniment tragic din viața ei. Mama Minodorei s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate. Aceasta suferea de diabet. În plus, a avut un atac cerebral și un infarct la intestinul subțire.

După moartea persoanei dragi din viața ei, Minodora a trebuit să își regăsească puterea, pentru a merge mai departe. Persoana care a reușit să îi mai aline din suferință a fost Marco, fiul ei.

„Numai puiul meu, Marco, reușește. Am avut o perioadă în care mi-a fost foarte greu, încât nici pe copil nu-l vedeam. Foarte greu am depășit. Nu vedeam nimic. Toate evenimentele mele au fost extrem de greu de dus până la capăt, încă din aprilie, de când ea s-a îmbolnăvit. Foarte greu mi-a fost să cânt. Știam că sunt melodii care îi plac ei și eu mă întorceam la public că îmi dădeau lacrimile. Mă copleșeau emoțiile. Păstrez legătura prin ea, pentru că simt că ea este în mine, am fost același suflet. Discutam întotdeauna. A fost o telepatie între noi”, a mărturisit Minodora.

Minodora: „Mă rog la Dumnezeu să-mi dea puterea să mă liniștesc sufletește”

De asemenea, Minodora a mărturisit că nu are planuri pentru anul 2023, cel puțin în momentul de față. În plus, a mărturisit că își dorește putere ca să se liniștească, după pierderea mamei sale.

„Planuri nu am, să dea Dumnezeu să fie la fel de multe evenimente cum am avut și anul trecut, la fel ca orice artist, asta în primul rând. În al doilea rând, mă rog la Dumnezeu să-mi dea puterea să mă liniștesc sufletește, după pierderea imensă pe care am suferit-o. Să-mi dea putere să trec mai departe, eu sunt o fire puternică. Mamei mele i-ar fi plăcut să fiu puternică și să merg mai departe. Noi am avut o discuție în urmă cu ceva timp. Mi-a spus că o vină și momentul ăla, dar să fiu puternică și să merg mai departe, să-mi văd de carieră și de copil. Dacă mă întristez, îmi aduc aminte de aceste vorbe”, a mai mărturisit Minodora la Antena Stars.

