Minodora a vrut să divorțeze. Reacția soțului: “S-a pus în genunchi în fața mea și a început să plângă!” Promisiunea lui Liviu care a făcut-o pe artistă să mai acorde o șansă căsniciei

După ce fiul lor, Marco, a venit pe lume, Minodora și Liviu au fost la un pas de divorț. Artista susține că, la momentul respectiv, cel cu care s-a măritat nu-i mai acorda deloc atenție. În momentul în care a aflat de planurile soției, bărbatul ar fi început să plângă și i-ar fi promis că se va schimba, cu condiția să mai acorde o șansă căsniciei.

Minodora și Liviu sunt căsătoriți din noiembrie 2009. Nașii celor doi sunt Adi Minune și soția sa, Cati. În prezent, au o relație deschisă și reprezintă un model pentru orice cuplu. Relația lor nu a fost, însă, tot timpul perfectă. A existat un moment când artista a vrut să divorțeze.

Liviu, însă, nici nu a vrut să audă și din acel moment, pentru a nu-și pierde familia, și-a schimbat total comportamentul.

“După ce l-am născut pe Marco, 8-9 luni spre un an și ceva… m-am gândit să divorțez. A fost o perioadă de un an și jumătate, în care Liviu era foarte rece cu mine. El era de vină. El este un tip introvertit, dar am trecut de perioada aia. I-am spus că vreau să divorțăm și s-a pus în genunchi în fața mea și a început să plângă. El a zis că nu admite ideea, că își face casă lângă noi să ne fie aproape”, a declarat Minodora, la Pro TV.

Minodora, despre Liviu: “Omul care nu mă jignește, nu mă bate. Sunt mândră că e tatăl lui Marco”

În octombrie, Minodora a vorbit a vorbit la superlativ despre soțul ei, pe care îl consideră un etalon din toate punctele de vedere, semn clar că, în prezent, între ei totul merge ca la carte.

“Pe Liviu l-am văzut jumătatea vieții mele, omul de bază, seriozitatea mea. Omul care nu mă jignește, nu mă bate. Eu sunt îndrăgostită ca în prima zi de Liviu, înseamnă mult pentru mine, sunt mândră că e tatăl lui Marco, că este al meu pentru totdeauna. Mi-aș dori din această lume ca eu să plec prima, tu să ai grijă în continuare de Marco”, dezvăluia artista.