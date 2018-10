Minodora și-a operat stomacul, însă nu a scăpat de poftă: ”Peste 2 ore imi este iar foame!”

Minodora și-a operat stomacul, însă trece printr-o perioadă grea fiindcă nu mai poate să slăbească. La început, totul a părut a fi în regulă. A trecut timpul, iar Minodora a ajuns la concluzia că e dificil, dacă nu chiar imposibil, să mai scape de alte kilograme.

Problema Minodorei provine din faptul că medicul i-a întocmit un plan în funcție de care să se alimenteze. Vedeta a slăbit 20 de kilograme, este adevărat, însă și-ar fi dorit să slăbească… 30. Și uite că a intervenit blocajul, iar Minodora nu știe ce să mai facă. Ar fi în stare să recurgă la o nouă operație la stomac, numai că – iar doctorul a fost ferm – asta nu se poate.

Minodora recunoaște că este capricioasă și că face numai ceea ce dorește, chiar dacă, uneori, astfel de gesturi sunt făcute împotriva propriului organism. Deși doctorul a sfătuit-o să nu mai mănânce între mese, Minodora nu s-a putut adapta acestui ”program”.

„Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuiam să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Stomacul fiind foarte mic… Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame”.

Minodora și-a operat stomacul, însă nu a scăpat de poftă. ”Mănânc și nu mai dau nimic jos!”

Firește, Minodora trece prin momente în care dilemele personale sunt la mare preț. Este vorba despre… dilemele alimentare, evident.

Marea mea dilemă este: unde e vorba aia cu „mănâncă puțin și des”? Că așa mănânc și nu mai dau nimic jos. Niciun gram!

Și m-a rugat domnul doctor, m-a rugat omul: „Te rog frumos, două săptămâni, atât! Trei mese pe zi. Poți?” Dar eu: „Nu pot, dom’ doctor!” A doua întrebare: dar o a doua operație de stomac se mai poate?”, a spus Minodora, la o emisiune TV.

