Minodora, clipe de coșmar. “M-am prăbușit pe scenă!”

Minodora este o artistă apreciată de mulți, însă, de-a lungul carierei, a trecut și prin momente mai puțin plăcute. În cadrul unei emisiuni TV, artista a povestit că a fost nevoită să susțină concerte deși avea probleme serioase de sănătate.

„De pe 9 iulie până în 9 septembrie am avut câte 3 cântări pe zi, cântări pe litoral, în ţară, spectacole. Ne făceam nevoile în benzinărie, la minut, abia apucam să mâncăm ceva. (…) Nu am uitat acele zile niciodată, sunt aproape 20 de ani de atunci. Mă bucur foarte mult de tot ceea ce am, preţuiesc foarte mult tot ceea ce am. Cele mai frumoase momente sunt acelea în care în incinta locaţiei unde cânt sunt primită de zâmbete şi de aplauze. Acei oameni se bucură că mă vâd pe mine, în persoană.

Cel mai greu mi-a fost când m-a prins o răceală de la aerul condiţionat din maşină. Am stat toată vara numai în aer condiţionat şi nu mi-a trecut răceala cu niciun medicament. Au fost două momente în care m-am uitat la soţul meu şi i-am zis că în următoarele minute o să cad jos şi încă unul în care aproape m-am prăbuşit pe scenă, din cauza răcelii. Eu, ca artist, oricât sunt de obosită, sunt gata pregătită, mă machiez în maşină. În momentul în care intru în scenă, mi se duce toată oboseala.

Eu cânt tot timpul live, toate cântările mele aşa sunt. Am cântat pe nas, aveam nişte crize de tuse. Îi povestesc băiatului meu că eu nu am avut foarte multe haine, că mi-aş fi dorit şi eu…îi povestesc tot. L-am învăţat să dăruiască, iar acum exagerează cu dăruitul. M-a motivat următoarea idee: nu mă gândeam cum ar fi să ai, pentru că nu aveam şi nu ştiam cum e să nu ai, eram obişnuită să nu am. Îi ceream casetofonul unui vecin, pentru a repeta, apoi i-l duceam omului înapoi. Am cântat pe stadioane, visul mi s-a îndeplinit şi nu contenesc să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta”, a povestit Minodora la un post de televiziune.