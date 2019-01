Minodora se teme pentru sănătatea copilului ei din cauza epidemiei de gripă: ”Marco e deja acasă de două zile”

Minodora se teme pentru sănătatea copilului ei din cauza epidemiei de gripă. Artista nu l-a lăsat pe băiețelul ei să mai meargă la școală și îl tratează acasă.

Minodora a fost pusă „în gardă” în ceea ce privește epidemia de gripă care face ravagii în România. Artista s-a temut pentru sănătatea copilului său, Marco, și a preferat să îl țină acasă pentru a-l îngriji așa cum trebuie. (CITEȘTE ȘI: MINODORA ȘI-A OPERAT STOMACUL, ÎNSĂ NU A SCĂPAT DE POFTĂ: ”PESTE 2 ORE IMI ESTE IAR FOAME!”)

„El este acasă de două zile pentru că a avut în clasă nouă copii bolnavi de gripă. Nu ştiu, deci eu nu pot să înţeleg părinţii pentru că e ceva aşa, întrebare fără răspuns. Dacă vezi că are copilul gripă şi ştii că este epidemie, că e o situaţie gravă, duci copiii la şcoală. Eu aşa am păţit. Marco are în clasă o mamă, deci această mamă, din nou, are cei doi copii bolnavi de gripă, dar de la această mamă cu cei doi copii m-am îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit Marco şi, respectiv, şi eu de varicelă.

Marco e deja acasă de două zile pentru că se înfundase un pic pe nas. Noi l-am pus pe picioare, cred că nu a apucat să ia pentru că noi, în general, îi dăm lui Marco vitamina C.

Este doctor în şcoală, a fost doctor care i-a trimis acasă şi a spus: copii, nu sunteţi ok! Da? Şi ca să înţelegi tu, ieri, discutându-se pe grupul clasei că sunt nouă copii în clasă cu gripă, următoarea zi, au fost în clasă şase copii. Eu, cu mama asta, cred că o să mă duc să am o discuţie foarte clară, văd că nu ia nimeni măsuri. E o treabă foarte nasoală. Mi-am pierdut concerte din cauză că am luat varicelă de la copiii ei. A luat Marco varicelă şi am luat şi eu, pentru că eu nu am avut în copilărie. Acum îşi trimite copiii cu gripă, chiar nu e ok.

Te rog să mă crezi că sunt într-o mare dilemă, pe Marco l-am pus pe picioare acum, nu mai are nici nasul înfundat, e ok, se simte bine, s-a odihnit, a băut multe lichide, ceaiuri, deci e ok. Nu ştiu ce să fac? Să duc copilul mâine la şcoală şi poimâine, cât mai are până ia vacanţă sau să nu-l mai duc, efectiv ? Habar n-am ce să fac?” a povestit Minodora, la Antena Stars.

Ministerul Sănătăţii a declarat, în mod oficial, epidemie de gripă în România. Sorina Pintea a anunţat miercuri că se constată că vorbim despre o evoluţie epidemică a gripei înregistrându-se a treia săptămână cu cazuri peste estimări. Specialiştii estimează că circulaţia intensă a virusului gripal se va manifesta şi în luna februarie. Ministrul Sănătății a precizat că este vorba despre o tulpină care determină manifestări uşoare şi medii.

Sorina Pintea a vorbit despre efectele declarării oficiale a epidemiei de gripă în România asupra școlilor din toată țara și a spus că decizia închiderii școlilor după declararea epidemiei în România aparține autorităților locale, ”punctual”, în funcție de fiecare caz în parte. (VEZI ȘI: EPIDEMIE DE GRIPĂ ÎN ROMÂNIA. CUM SE SCHIMBĂ, ÎNCEPÂND DE ASTĂZI, VIAȚA NOASTRĂ)

Mai exact, această decizie se poate lua de inspectoratele școlare și direcțiile de sănătate publică din fiecare județ, acolo unde absenteismul depășește 20 %, la clasă sau în școală. Până în acest moment, nicio grădiniță și nicio școală nu au transmis dorința de a suspenda cursurile. “Ministerului Sănătății, nu. Așa cum precizam, este vorba despre o decizie care se poate lua pe plan local, în discuțiile dintre inspectoratele școlare și direcțiile de sănătate publică.”, a declarat Sorina Pintea.