La trei ani după decesul soției, Cornelia Catanga, Aurel Pădureanu a primit o veste de niciunde. “În septembrie…”

Aurel Pădureanu, soțul regretatei artiste, Cornelia Catanga, trăiește încă în suflet cu durerea pierderii jumătății sale. La mai bine de trei ani însă, de la tragicul eveniment, fiul său și al acesteia i-a dat vestea cea mare. Partenera lui Alexandru este însărcinată și va aduce pe lume o fetiță! Care se va numi Cornelia, în memoria bunicii sale. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Aurel Pădureanu a vărsat lacrimi amare, odată cu pierderea partenerei sale de viață. Cornelia Catanga s-a stins în perioada pandemiei, la sfârșitul lunii martie, 2021, iar artistul nu a putut-o nici măcar înmormânta, așa cum se cuvinte.

La mai bine de trei ani de la decesul regretatei cântărețe, durerea a rămas la fel de mare și se accentuează mai ales în perioada sărbătorilor.

„Durerea persistă deocamdată în sufletul meu, dar asta e viața. Știu că nu am cum să o mai aduc înapoi. De Paște am stat acasă, cu copiii mei. Băiatul e în țară. Soția lui e plecată, fiind cetățean american. Mi-a gătit sora mea. Dar și pe mama copiilor mei din prima căsătorie. A doua zi am fost invitat la un prieten. Am depănat amintiri la masă”, a mărturisit Aurel Pădureanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Fetița se va numi Cornelia”

În timp ce cu un ochi plânge, cu un altul râde însă. Mai precis, artistul va deveni bunic peste câteva luni. Alexandru, fiul său și al celei care a fost „regina lăutarilor”, îi va dărui o nepoțică. Iar aceasta se va numi Cornelia, în memoria soției sale.

„Soția băiatului e însărcinată, va avea o fetiță. O să-i pună numele Corneliei. În septembrie voi deveni bunic. Eu mai am și alți nepoți mari, ai copiilor din prima căsătorie. Dar fetița lui Alexandru e primul lui copil”, ne-a mai spus acesta.

„Ne sfâșiem între noi”

Altfel, artistul speră să-și vadă îndeplinită marea sa dorință, după moartea soției sale. Aurel Pădureanu încearcă de o bună perioadă de timp să facă un memorial de amploare, la Sala Palatului, pentru regretata sa soție.

„Oamenii sunt răi, nu am făcut nimic. Aștept în vara asta, cu puterea lui Dumnezeu, să fac un memorial Cornelia Catanga, la Sala Palatului. Pentru că merită, a fost o artistă de prima constelație. Ni se predică să fim mai buni, dar ne sfâșiem între noi. Noi suntem mai buni de sărbători, dar după o săptămână ne dușmănim. Că așa e omul”, a adăugat Aurel Pădureanu.

