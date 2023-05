La doi ani de la moartea Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu a pornit “jihadul”. CANCAN.RO a discutat cu soțul regretatei artiste și a aflat ce-l nemulțumește. Acuzele sunt grave și te fac să te gândești la un sabotaj. Avem declarații în exclusivitate!

Vestea morții Corneliei Catanga a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Aurel Pădureanu și fiul său, Alexandru, sunt, în continuare, îngenuncheați de durere și nu își pot reveni din șoc. “Regina lăutarilor” își doarme somnul de veci la Cimitirul Ghencea 1, acolo unde există un loc al familiei.

Aurel Pădureanu e revoltat: „Pe toți îi interesează doar ciolanul”

Totuși, Aurel Pădureanu nu vrea, sub nicio forma, ca publicul să uite cine a fost Cornelia Catanga. Motiv pentru care, de o bună perioadă, a făcut tot posibilul să organizeze la Sala Palatului un festival în memoria ei. Nu a reușit, din păcate. La mijloc ar fi banii, crede artistul.

“Am încercat să organizez un spectacol în memoria ei la Sala Palatului și e greu. Am încercat să trag un semnal și la televiziuni… Degeaba! Peste tot e o mafie acum. Sunt doar patru, cinci artiști care au intrări, restul… Am încercat, dar de pomană! Numai cu aranjamente peste tot. Pe toți îi interesează doar ciolanul. Nu merita Cornelia Catanga un festival, un memorial? Dar cu cine să vorbești?

Mă zbat degeaba. Sunt doar câțiva artiști care au acces la Sala Palatului. Mă doare enorm. Atât ar fi putut face pentru ea, Gabi Lunca și Nelu Ploieșteanu. Mă uit pe Facebook, unii își anunță concerte la Sala Palatului. Cine vă bagă, mă, acolo? Nu am bani… că dacă aș fi avut… aoleuuu!”, a declarat Aurel Pădureanu pentru CANCAN.RO.

Cornelia Catanga, înmormântată în plină pandemie. “Nu voi uita toată viața”

Cornelia Catanga a decedat pe 26 martie 2021, în plină pandemie de coronavirus. La momentul respectiv, înmormântările, dar și alte evenimente, aveau loc sub anumite restricții. Aurel Pădureanu este, încă, marcat de ce s-a întâmplat în ultima zi pe pământ a “Reginei lăutarilor”.

“Nu pot uita nici acum modul în care a fost înmormântată. S-o bagi în sac și apoi cât mai repede în groapă. Asta mă deranjează enorm și mă roade în permanență. Nu voi uita toată viața. Au murit artiști mai pe perioada pandemiei și nu meritau să aibă o astfel de soartă. Mai bine o lăsam și murea în patul ei”, ne-a mai spus Aurel Pădureanu.

“Nu am visat-o veselă. Probabil…”

De când și-a înmormântat soția, Aurel Pădureanu merge constant la cimitir și își alină dorul. Nu înțelege de ce divinitatea i-a luat femeia iubită, pe care o visează aproape în fiecare noapte.

“Nu am visat-o veselă. Probabil că îi transmitem și ei, acolo sus, starea noastră. Și mi-am pus în gând să spun că sunt bine, fericit, să fie și ea veselă acolo. O dată la doua, trei zile mă duc la cimitir. Fac curățenie, tot ce este nevoie. În permanență mă gândesc la ea”, a încheiat soțul regretatei artiste.