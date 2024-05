Metoda inedită prin care un cuplu din Marea Britanie și-a organizat nunta cu un buget redus

O mireasă din Marea Britanie a dezvăluit cum și-a planificat nunta în doar patru săptămâni, cu un buget extrem de limitat.

Jodie Cope s-a căsătorit în iulie anul trecut cu soțul ei, Rich, după cinci ani de relație:,,L-am cerut în căsătorie pe Rich când a împlinit 30 de ani și am vrut nuntă mare cu el cât mai repede.”, a spus Jodie. Ulterior, s-a pus pe organizat nunta!

Costul mediu al unei nunți în 2023 a fost de 20.700 de lire sterline, ceea ce înseamnă că Jodie și-a făcut binele ,,temele” și a reușit să aibă nunta visurilor ei, cu un buget mai mult decât rezonabil. În Marea Britanie o mireasă cheltuiește aproximativ 155 de lire sterline pe păr și machiaj și 1.350 de lire sterline pe rochia de mireasă, conform The Sun, dar Jodie a găsit o soluție minune.

Jodie a fost ajutată de sora ei în ziua cea mare, astfel că și-a făcut unghiile, părul și machiajul gratuit în bucătăria ei. Tânăra și-a cumpărat rochia de mireasă pentru 250 de lire sterline de la un magazin online și a accesorizat-o cu pantofi Primark de 10 lire sterline și o diademă, comandată tot online, care a costat nici mai mult, nici mai puțin de cinci lire:,,Cea mai dificilă parte a fost să-mi găsesc rochia de mireasă la un buget atât de rapid”, dezvăluie ea.L-am comandat de pe un site online numit Stacees. A venit după 10 zile și s-a potrivit perfect – nu mi-a venit să cred.”, a explicat Jodie, conform publicației menționate anterior.

Jodie și Rich au plătit 99 de lire sterline pentru verighete, iar buchetul miresei a costat 10 lire pe care l-a făcut din flori artificiale.

Ce a determinat-o pe Jodie să își gândească atât de bine bugetul. Tânăra ascunde o poveste tristă

Patroana unui bistro, mireasa și-a pus la încercare abilitățile atunci când a venit vorba de meniul de nuntă. Astfel, ea a făcut aperitive cu pâine, brânzeturi, mezeluri, fructe, sosuri și biscuiți, pentru doar 200 de lire sterline, folosind alimente cumpărate din Lidl. De asemenea, au găzduit recepția la bistroul familiei economisind astfel alți bani.

Chiar dacă pare că a avut o nuntă perfectă, Jodie are o altă poveste care a determinat-o să își gândească bine bugetul și să grăbească toate pregătirile d enuntă: ,, Bunicul meu a fost diagnosticat cu cancer pancreatic și i s-au dat luni de trăit… și practic a fost un tată pentru mine când am crescut. Trebuia să ne căsătorim anul acesta, dar nu am putut suporta gândul că el nu va fi acolo, așa că ne-am grăbit cu un buget.”, a mărturisit Jodie.

Din păcate, cu toate eforturile depuse, bunicul său nu a apucat să-și vadă nepoata în fața altarului deoarece s-a stins din viață cu puțin timp înainte de marele eveniment.

FOTO: Shutterstock