Ce diferență de vârstă este între Mihai Albu și iubita sa. Elena i-a fost alături după ce designerul a fost diagnosticat cu cancer

Mihai Albu a fost o persoană foarte discretă, mai ales după divorțul de Iulia. A încercat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, de această dată, a decis să o arate pe iubita sa întregii lumi. După o relație de aproximativ un an, celebrul creator de pantofi a apărut cu partenera de viață, pe nume Elena Nechifor, la o emisiune televizată. Cei doi au vorbit despre momentul în care s-au cunoscut, dar și despre diferența de vârstă dintre ei.

Mihai Albu și Elena Nechifor s-au cunoscut la spitalul unde lucrează femeia. Iubita celebrul designer este medic chirurg. Surprinzător este că atunci când a întâlnit-o pe actuala parteneră de viață, creatorul de pantofi era cu fosta soție. Bărbatul mersese la instituția medicală cu Iulia Albu, care suferise o entorsă.

După ce s-au cunoscut la spital, Mihai Albu și Elena Nechifor au început să facă schimb de mesaje. Inițial, nu au crezut că vor ajunge să formeze un cuplu, vorbind doar despre un tratament necesar pentru mama creatorului de modă. Totuși, relația lor s-a format pas cu pas.

Până la urmă, cei doi au realizat că sunt făcuți unul pentru altul, iar acum se înțeleg de minune. Mihai Albu are 61 de ani, iar iubita lui este mai mică decât el cu 20 de ani. În ciuda diferenței de vârstă, celebrul designer și medicul chirurg formează un cuplu solid. Mai mult decât atât, fostul soț al Iuliei Albu are doar cuvinte de laudă la adresa Elenei Nechifor.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Mihai Albu a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Creatorul de pantofi a aflat despre boala nemiloasă chiar în ziua în care fratele lui a murit. Bărbatul suferea la rândul lui de aceeași afecțiune. O astfel de veste nu a fost ușor de digerat, însă iubita l-a susținut de la început în această luptă grea.

„A fost o perioadă de așteptare de două săptămâni, o perioadă grea de așteptare. Eu am citit prima rezultatul, iar el aștepta lângă mine să-i dau un răspuns. Am tăcut prefăcându-mă că mai am de citit, dar am văzut adenocarcinom

. Știam că e vorba de cancer și că urmează o călătorie imprevizibilă, cu un deznodământ pe care nu poți să-l anticipezi. S-a oprit timpul, îți regândești viața. Am fost destul de transparentă, nu am vrut să-i ascund absolut nimic, nu am vrut să-i cosmetizez situația.

Am fost permanent acolo. Deși înțelegea ceea ce i se întâmplă, întreba de mai multe ori aceeași întrebare, cu aceleași explicații, însă așa sunt pacienții, nu acceptă diagnosticul și nu vor să creadă că au cancer. Timpul în patologia asta nu este partener, noi suntem împotriva timpului, contra lui”, a povestit Elena Nechifor.