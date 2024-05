Când și cum a aflat, de fapt, Iulia Albu că fostul ei soț are cancer. Dezvăluirea făcută de Mihai Albu: ”Nu știu ce m-aș fi făcut fără ea”

Mihai Albu s-a lovit de momente foarte grele, după ce a aflat că are cancer de prostată. Celebrul designer a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală, iar acum se află în stare de covalescență. Ce a fost mai greu a trecut, însă calvarul nu s-a încheiat. A descoperit boala nemiloasă în urma unui control obișnuit și a ținut totul secret până când a fost operat. Alături de el a fost iubita lui, dar și fosta soție, Iulia Albu, care s-a oferit să-l sprijine în acest episod negru din viața lui. Când a aflat, de fapt, vedeta despre boala fostului ei soț?

Mihai Albu n-are parte de o perioadă tocmai bună în viața lui. În acest an, designerul a pierdut mai multe persoane dragi în doar cinci luni. Fratele și mama lui s-au stins din viață, iar la ceva timp el a aflat că suferă de o boală cumplită. A mers la un control de rutină pe care-l face anual, iar medicul i-a pus un diagnostic crunt: cancer de prostată! A ales să țină secret acest lucru pentru o perioadă, căci se gândea la fiica lui, Mikaela. După ce a suferit o intervenție chirurgicală, acesta i-a povestit copilei lui prin ce calvar trece.

A aflat și Iulia Albu despre boala fostului ei soț și, în ciuda scandalurilor dintre ei, vedeta a ales să-i fie aproape. Aceștia au petrecut împreună noaptea de Înviere, moment în care Mihai Albu i-a povestit fostei soții prin ce este nevoit să treacă.

„A fost iubita mea, partenera mea, care m-a sprijinit în totalitate, a fost lângă mine moment de moment, nici nu știu ce m-aș fi făcut fără ea. Și Iulia a fost lângă mine, știind că am o problemă medicală. Chiar de Paște am petrecut Învierea împreună și m-am văzut nevoit să-i spun prin ce trec”, a mărturisit designerul, la Antena Stars.

Iulia Albu a vorbit pentru CANCAN.RO despre momentul în care a aflat că fostul partener de viață are cancer de prostată. Vedeta de televiziune aflase de la fiica ei că Mihai Albu a avut o intervenție chirurgicală, însă nimeni nu știa atunci despre ce este vorba. Apoi, a descoperit cruntul adevăr. Fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” l-a asigurat pe tatăl fiicei sale de tot sprijinul ei în această perioadă.

„Știam că a suferit o operație. Am aflat acum aproximativ o lună că a avut o intervenție. Iar ceea ce am bănuit s-a adeverit, când Mihai i-a zis zilele trecute Mikaelei că are o formă de cancer. Nu știu detalii.

Am discutat cu el. L-am asigurat de tot sprijinul, dacă va avea nevoie de el. Sperăm ca totul să fie bine. Pentru Mikaela este un an foarte dificil, fiind clasa a opta, trebuind să susțină examenul de Evaluare Națională. Iar vestea a afectat-o foarte mult, cum era și normal. Și pe mine m-a afectat, este tatăl fiicei mele”, ne-a dezvăluit Iulia Albu. (VEZI AICI MAI MULTE)