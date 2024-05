Mihai Albu a primit rezultatele biopsiei:  “Trăiesc cu speranța că s-a stopat aici totul”

Designerul de pantofi Mihai Albu a trecut prim momente cumplite în ultimul an, perioadă în care a pierdut mai multe persoane dragi din familie. Punctul culminant a fost când a descoperit că și el are probleme grave de sănătate, fiind diagnosticat cu cancer de prostată. Boala nemiloasă a descoperit-o în urma unui control anual de rutină. Mihai Albu a povestit, pentru CANCAN.ro, despre perioada grea prin care a trecut, dar și vestea bună primită o dată cu rezultatele biospsiei.

Mihai Albu a traversat una dintre cele mai grele perioade din viața sa, totul culminând cu un cancer descoperit întâmplător, dar totodată la timp.

“Acum 8 luni a murit mama, acum 3 luni a murit fratele meu și am aflat că am și cancerul ăsta. Deci am avut o perioadă cruntă. La sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie, m-am dus să-mi fac analizele anuale și a ieșit o analiză proastă – un prim semnal.

Este o analiză pe care trebuie să o facă bărbații mai ales cei trecuți de 50 de ani. A ieșit deformată, a urmat RMN, după aceea puncție, a luat probă, tot felul de analize: scentigrafie, CT, investigații care au durat cam 2 luni. A fost clar că este cancer și un cancer de o formă mai agresivă chiar. Au găsit soluția asta să scoată prostată cu totul, acum 3 săptămâni a fost operația. M-am externat acum vreo 10 zile și sunt în recuperare”, a declarat designerul pentru CANCAN.ro.

Mihai Albu s-a lăsat pe mâna medicilor, a suferit o intervenție chirurgicală complicată, fiind optimist în privința sănătății sale. Iar rezultatele biosiei i-au dat speranțe.

“Între timp a venit, acum câteva zile, și biopsia elementelor pe care le-au scos și a arătat că de fapt era cancerul și mai agresiv decât s-a crezut. Am o veste bună: că ganglionii nu sunt infectați și trăiesc cu speranța că s-a stopat aici totul și că poate nu va fi nevoie să fac și tratament oncologic”, a povestit el pentru CANCAN.ro.

Partenera sa de viață, Elena Nichifor, de profesie medic chirurg cardiac i-a fost alături, susținându-l din punct de vedere moral și încurajându-l că totul va fi bine. “ Elena m-a ajutat foarte mult în toată această perioadă, a fost sprijin total, nu știu ce mă făceam dacă nu era ea”, a precizat el

În primă fază, Mihai Albu i-a ascuns fiicei sale problemele de sănătate cu care s-a confruntat, pentru a nu o îngrijora. Abia după ce a suferit intervenția chirurgicală și s-a asigurat că este bine, i-a mărturisit Mikaelei adevărul. Tatăl și fiica au petrecut împreună sărbătorile.

“Am avut-o și pe fetița mea aproape, care a aflat acum 2 săptămâni. A petrecut Paștele cu mine, chiar am fost jumătate de oră la biserică, la Înviere, a fost cu mine. Trăiesc cu speranța că mă fac bine și că nu voi avea metastaze”, ne-a spus el.

Pasionat de meseria lui, designerul a mers la atelier pentru a crea noi modele de pantofi pentru doamne și domnișoare. Recunoaște însă că trebuie să respecte indicațiile medicilor și să nu lucreze la capacitatea sa maximă, mai ales că este slăbit după operația suferită.

“Am de lucru mult, asta e important. Trebuie să fiu sănătos ca să bucur femeile. Ieri am venit la atelier pentru câteva ore, iar azi deja am stat de dimineață și încă sunt la atelier. Mă mișc greu, am dureri încă, nu am voie să ridic, nu am voie să car, nu am voie să stau mult în picioare deocamdată. Mă trage munca, îmi place mult ce fac”, ne-a mărturisit el.

